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Cenk Ergün, Tudor Transferinin Perde Arkasını Anlattı

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Cenk Ergün, Tudor Transferinin Perde Arkasını Anlattı
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'un transferinin perde arkasını anlattı.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'un transferinin perde arkasını anlattı.

Sarı-kırmızılı takımın Futbol Direktörü Cenk Ergün, Tudor'un transfer süreciyle ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü Karabükspor'dan Tolga Gül, Tudor'un serbest kalma maddesini 3 maaş olarak açıklamış. O ana kadar Tudor ile sıfır temas halinde idik. Salı günü yönetim kurulu toplantısı yapılıyordu. Bana bir telefon geldi ve "Tudor'un menajeri senin telefonunu istiyor, verebilir miyim?" diye soruldu. Sonra Tudor'un menajeri Seriç, benle temasa geçti. Bana, "Bizim Karabükspor'dan çıkış maddemiz var" dedi. Ben de mesajı aldım, yönetime ilettim. İdarecilerimiz, "Konuş" dediler. Menajeri, "150 bin Euro'luk çıkış maddesini öder misiniz?" diye sordu. Tudor'un kontratında madde var. "Bu parayı öderse gidebilir" yazılmış'. Başkanımız Dursun Özbek de Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'u aradı. Ancak Başkan Özbek kendisine ulaşamadı, telefonu kapalı idi. Kendisine mesaj atıp dönmesini istedi sayın başkan. Ben de Karabükspor menajerine not bıraktım. Fakat Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut geri dönmedi. Süreç budur" dedi.

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