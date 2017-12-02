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Cenk Tosun: “Daha Farklı Bitebilirdi”

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Cenk Tosun: “Daha Farklı Bitebilirdi”
Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Galatasaray maçını 3-0 kazandıklarını fakat daha farklı bir skorla da bitebileceğini söyledi.

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Galatasaray maçını 3-0 kazandıklarını fakat daha farklı bir skorla da bitebileceğini söyledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan siyah-beyazlıların golcüsü Cenk Tosun, "Taraftarımız 90 dakika hiç susmadı. Takım arkadaşlarımda inanılmaz oynadı. Maç 3-0 bitti ama daha farklı da bitebilirdi. 1-0 iken bomboş kaldığımız pozisyonları kaçırdık. Ondan sonra Dusko'nun sağ ayağı doksana gol atması bizleri çok şaşırttı ve sevindirdi" diye konuştu.

"Transfer ile ilgili konuşmak istemiyorum"

Kendi ile ilgili transfer dedikodularının hatırlatılması üzerine Tosun, "Transfer ile alakalı ben bir şey demek istemiyorum. Başkanımız gerekenleri söyledi. Negredo'nun gol atması çok güzel. Bazen takımı ben sırtlayacağım, bazen o" diye cevap verdi.

"Her maça farklı taktik ile çıkıyoruz"

Oğuzhan ve Tolgay'ın çok iyi oynadığını belirten başarılı golcü, "Talisca olunca daha çift forvet gibi oynuyoruz. Her maça farklı taktik ile çıkıyoruz. Hoca da bugün bunu uygun gördü. İyi bir maç çıkardık. Taraftarımız da gene çok iyiydi. Onlar beni, ben de onları alkışladım" ifadelerini kullandı.

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