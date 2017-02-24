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Cenk Tosun: “Hedefimiz Son Çeyrek Final”

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Cenk Tosun: “Hedefimiz Son Çeyrek Final”
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, iki maçı da kazanarak turu geçmeyi hak ettiklerini ifade ederek, "Hedefimiz son 8 takım arasına kalmak" ifadelerini...

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, iki maçı da kazanarak turu geçmeyi hak ettiklerini ifade ederek, "Hedefimiz son 8 takım arasına kalmak" ifadelerini kullandı.

Hapoel Beer Sheva ile oynanan iki maçta da rakip fileleri havalandırmayı başaran Cenk Tosun, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmak istediklerini söyledi. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen başarılı golcü, "Hem içeride hem dışarıda kazandık. Son 16'ya kaldık. Şimdi kurayı bekliyoruz. Bir sonraki turu da geçip adımızı en iyi 8 takım arasına yazdırmak istiyoruz. Bir sonraki turda bizim için hiçbir takım fark etmez. Avrupa Ligi'nin en iyi 16 takımı kaldı. Hepsi iyi, hepsi isimli takım. O yüzden bizim için isim fark etmiyor. Bu nedenle belirlediğim bir isim yok aklımda" diye konuştu.

"İyi çalışıyorum"

Son dönemde giderek yükselen bir form grafiği yakaladığı hatırlatılan Cenk Tosun, "Performansımın büyük bir sırrı yok. Transferler geliyor, gidiyor ben işimi yapmaya çalışıyorum ve iyi çalışıyorum. Onun da meyvelerini sahada alıyorum. Hoca şans verdiği anda elimden geleni yapıp gollerimi atmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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