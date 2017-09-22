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Cenk Tosun’un Derbi Heyecanı

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Cenk Tosun’un Derbi Heyecanı
Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmayan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, derbide sarı-lacivertliler karşısında ilk golünü...

Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmayan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, derbide sarı-lacivertliler karşısında ilk golünü arayacak.

Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu Cenk Tosun, derbi maçta bir ilk için sahada olacak. Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösteremedi. Beşiktaş formasıyla bu sezon oldukça formda olan Tosun, derbide ağları havalandırırsa kariyerinde sarı-lacivertlilere attığı ilk gole imza atmış olacak.

Deneyimli oyuncu, ligde geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor ve Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.

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