Cenk Tosun’un Derbi Heyecanı

Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmayan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, derbide sarı-lacivertliler karşısında ilk golünü...

Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmayan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, derbide sarı-lacivertliler karşısında ilk golünü arayacak.

Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu Cenk Tosun, derbi maçta bir ilk için sahada olacak. Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösteremedi. Beşiktaş formasıyla bu sezon oldukça formda olan Tosun, derbide ağları havalandırırsa kariyerinde sarı-lacivertlilere attığı ilk gole imza atmış olacak.

Deneyimli oyuncu, ligde geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor ve Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.