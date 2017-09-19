Ceo’lar Dijital Ajanda Toplantısında Buluştu

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen, yeni dönemin ilk CEO Club toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen, yeni dönemin ilk CEO Club toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda yer alan Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri önemli açıklamalarda bulundular.

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren CEO Club Dijital Ajanda toplantısı İstanbul'da yapıldı.

"Bankaların en büyük önceliği data olacak"

'Liderlerin Dönüşüm Ajandası" başlıklı CEO panelinde konuşan Garanti Bankası CEO'su Ali Fuat Erbil, bankacılık sektöründe datanın öneminde bahsetti. Erbil, bankaların en büyük önceliğinin data (veri) olacağını söyleyerek "Bizler datayla ilgili daha neler yapabiliriz, her geçen gün daha fazla düşünmeye başlayacağız" dedi. Erbil, yapay zekanın hizmet alanında kullanılması yolunda ise şu açıklamalarda bulundu: "'Yapay zekayla ben bunu nasıl bağlarım?', "sanki gerçek kişi o müşteriye hizmet veriyormuş gibi nasıl yaparım?" şeklinde bir takım teknolojileri bütünleşik olarak sunma arayışı içinde olacağız" dedi.

"Haziran ayı sonunda Facebook üzerinden 2 milyar insana ulaşıldı"

Haziran ayı sonunda Facebook üzerinden 2 milyar insana ulaştıklarını aktaran Facebook Türkiye CEO'su Derya Matraş ise Messenger ve Whatsapp üzerinden 1 milyar 200 milyon instagramda ise 700 milyon insana ulaşıldığını açıkladı. Matraş, "Dünya nüfusunun 7 milyar 500 milyon olduğu bir yerde belli yaş segmentleri, belli bir hedef kitlenizin olmadığı düşünüldüğünde dünya nüfusuna bu çok ciddi bir penetrasyon demek" dedi. Matraş verilen rakamlar üzerinden kullanılan dataların yapay zeka algoritmalarını kullanarak analiz edip ve yeni gelmekte olan trendleri görebildiklerini söyledi. Matraş, "Bu datanın tamamının istenilen şekilde analiz etmenin mümkün olmadığını dile getiren Matraş, "Bizim şirket içerisinde acımasızca önceliklendirme diye bir değermizi var. Burada aslında neyi analiz edeceğimizi anlamak doğru datayı toplayıp, doğru şekilde işleyip doğru şekilde etkilerini ölçmek çok önemli. O yüzden biz bunu sürekli yapıyoruz. İnovasyon günlük hayatımız Facebook'ta" diye konuştu.

"Dijital ortamda müşteriyle ilişkide olmayan bir perakendecinin gelecekte yeri yok"

Boyner Grup CEO'su Cem Boyner ise müşteriyle dijital ortamda ilişkide olmayan bir perakendecinin gelecekte yerinin olmadığını düşündüğünü söyledi. Boyner Grup'ta mobilden alınan internet siparişlerinin yüzde 70'e geldiğini belirten Cem Boyner, grup satışlarının yüzde 65'inin cep telefonundan olmaya başladığını ve şuanda bütün grup cirosunun yüzde 15'inin internet olduğunu açıkladı.