  • BIST 109.283
  • Altın 152,949
  • Dolar 3,8291
  • Euro 4,5075
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Cep Herkülü İçin İmza Kampanyası

» »
Cep Herkülü İçin İmza Kampanyası
Çanakkale'de yaşayan Balkan göçmenlerinin kurduğu Çanakkale Balkan Göçmenleri (BAL-GÖÇ) Dayanışma Derneği, Güzelyalı'da yapılacak olan spor kompleksine...

Çanakkale'de yaşayan Balkan göçmenlerinin kurduğu Çanakkale Balkan Göçmenleri (BAL-GÖÇ) Dayanışma Derneği, Güzelyalı'da yapılacak olan spor kompleksine geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Naim Süleymanoğlu'nun adının verilmesi için imza kampanyası başlatıyor.

Çanakkale Balkan Göçmenleri (Bal-Göç) Dayanışma Derneği, Güzelyalı köyünde bulunan Milli Eğitim Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen ve geçtiğimiz ay ihalesi yapılarak modern bir görünüme kazandırılacak olan spor kompleksine Balkan Göçmeni Cep Herkülü unvanlı Naim Süleymanoğlu'nun isminin verilmesini istediklerini dile getirdiler. Çanakkale Balkan Göçmenleri (Bal-Göç) Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Uslu yaptığı açıklamada; " Çanakkale İli sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 200 bin Balkan Göçmeni adına Türk Bayrağını bütün dünyada göndere çektiren soydaşımız gurur kaynağımız, tüm zamanların en iyi haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun adının Güzelyalı'daki Spor kompleksine verilerek yaşatılmasını istiyoruz dedi. Bildiğiniz gibi Türk sporunun efsane ismi "Cep Herkülü", tüm otoritelere göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük haltercisi soydaşımız Naim Süleymanoğlu'nu geçtiğimiz ayda kaybettik. Naim Süleymanoğlu ezilen Bulgar Türkü'nün ismi değiştirilip eziyetlere, hakaretlere maruz kalan Bulgar Türkü'nün, Türk Milletinin dünyaya bir haykırışı olarak Türk vatandaşlığına geçtikten sonra üst üste kırdığı rekorlarla Türk dünyasının kalbinde yer etti. Merhum Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle anarken, Türk Milletinin kadirşinaslığını ona göstermek istiyoruz. Dünyaya adını Çanakkale Geçirilmez diye duyuran, Türk tarihinde çok nadide bir yeri olan Çanakkale'den, Çanakkale Balkan Göçmenleri Dayanışma (Bal-Göç) Derneğinden bu çağrımızı başlatarak Çanakkale'de onun ismine layık bir yere adının verilmesini istiyoruz. Bu Türkiye'de ilk olacağı için diğer yerlerde de Naim Süleymanoğlu'nun Çanakkale'yi örnek alınarak isminin verilebileceğiniz düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Gökçeada'ya verildi, sıra Güzelyalı'da

Naim Süleymanoğlu'nun isminin yaşatılması için gerçekleştirdikleri temaslarda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'den, Süleymanoğlu'nun isminin bir ana caddeye verilmesi sözünü aldıklarını belirten Uslu sözlerini şöyle sürdürdü:" Biz küçük küçük parklara adının verilmesinden ziyade büyük bir lokal yere adının verilmesi taraftarıyız ve bunun içinde Güzelyalı'da yapılması planlanılan, ihalesi yapılmış olan büyük spor kompleksine adının verilmesini dernek olarak istiyoruz ve Çanakkale'de bunun derneğimiz adına değil Çanakkale nüfusundaki yaklaşık 200 bin göçmen adına Çanakkale'de Naim Süleymanoğlu'nun adının yaşatılmasını ve Güzelyalı'daki spor tesislerine adının verilmesini istiyoruz. Bununla ilgili bir imza kampanyası başlatarak gerekli mercilere başvuracağımızı deklare ederek ilk adımı atmış bulunuyoruz. Spor Kompleksi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı geçtiğimiz ay ihalesi yapıldı. Bölgemizin en büyük spor kompleksi olacak ve bu komplekse henüz bir isim verilmiş değil. Bundan dolayı Naim Süleymanoğlu isminin oraya verilirse hem Naim Süleymanoğlu'nun ismine layık bir yer olduğu için istiyoruz hem Çanakkale'mizde büyük bir tesis olduğu için böyle bir talepte bulunuyoruz"

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazeteci Ünver, Mersin Tarihini Ve Gazeteciliği Anlattı12 Aralık 2017 Salı 14:38
  • Kaymakam Cemal Hüsnü Kansız Açılışa Katıldı12 Aralık 2017 Salı 14:38
  • Tika’dan Kırgızistan Halklar Asamblesine Destek12 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Narkotik Ekipleri Belediye Ekiplerini Bilgilendirdi12 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Gençler Magiad İle Manisa’yı Puanladı12 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Vali Gül, Öğrencilere Deneyimlerini Anlattı12 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Aday Olduğu Kongreye Sedyeyle Geldi12 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Didim’de Mhp’li Meclis Üyesi Partisinden İstifa Etti12 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Cep Herkülü İçin İmza Kampanyası12 Aralık 2017 Salı 14:28
  • Kış Güneşinin Tadını Çıkardılar12 Aralık 2017 Salı 14:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti