Cep Herkülü İçin İmza Kampanyası

Çanakkale'de yaşayan Balkan göçmenlerinin kurduğu Çanakkale Balkan Göçmenleri (BAL-GÖÇ) Dayanışma Derneği, Güzelyalı'da yapılacak olan spor kompleksine...

Çanakkale'de yaşayan Balkan göçmenlerinin kurduğu Çanakkale Balkan Göçmenleri (BAL-GÖÇ) Dayanışma Derneği, Güzelyalı'da yapılacak olan spor kompleksine geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Naim Süleymanoğlu'nun adının verilmesi için imza kampanyası başlatıyor.

Çanakkale Balkan Göçmenleri (Bal-Göç) Dayanışma Derneği, Güzelyalı köyünde bulunan Milli Eğitim Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen ve geçtiğimiz ay ihalesi yapılarak modern bir görünüme kazandırılacak olan spor kompleksine Balkan Göçmeni Cep Herkülü unvanlı Naim Süleymanoğlu'nun isminin verilmesini istediklerini dile getirdiler. Çanakkale Balkan Göçmenleri (Bal-Göç) Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Uslu yaptığı açıklamada; " Çanakkale İli sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 200 bin Balkan Göçmeni adına Türk Bayrağını bütün dünyada göndere çektiren soydaşımız gurur kaynağımız, tüm zamanların en iyi haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun adının Güzelyalı'daki Spor kompleksine verilerek yaşatılmasını istiyoruz dedi. Bildiğiniz gibi Türk sporunun efsane ismi "Cep Herkülü", tüm otoritelere göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük haltercisi soydaşımız Naim Süleymanoğlu'nu geçtiğimiz ayda kaybettik. Naim Süleymanoğlu ezilen Bulgar Türkü'nün ismi değiştirilip eziyetlere, hakaretlere maruz kalan Bulgar Türkü'nün, Türk Milletinin dünyaya bir haykırışı olarak Türk vatandaşlığına geçtikten sonra üst üste kırdığı rekorlarla Türk dünyasının kalbinde yer etti. Merhum Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle anarken, Türk Milletinin kadirşinaslığını ona göstermek istiyoruz. Dünyaya adını Çanakkale Geçirilmez diye duyuran, Türk tarihinde çok nadide bir yeri olan Çanakkale'den, Çanakkale Balkan Göçmenleri Dayanışma (Bal-Göç) Derneğinden bu çağrımızı başlatarak Çanakkale'de onun ismine layık bir yere adının verilmesini istiyoruz. Bu Türkiye'de ilk olacağı için diğer yerlerde de Naim Süleymanoğlu'nun Çanakkale'yi örnek alınarak isminin verilebileceğiniz düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Gökçeada'ya verildi, sıra Güzelyalı'da

Naim Süleymanoğlu'nun isminin yaşatılması için gerçekleştirdikleri temaslarda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'den, Süleymanoğlu'nun isminin bir ana caddeye verilmesi sözünü aldıklarını belirten Uslu sözlerini şöyle sürdürdü:" Biz küçük küçük parklara adının verilmesinden ziyade büyük bir lokal yere adının verilmesi taraftarıyız ve bunun içinde Güzelyalı'da yapılması planlanılan, ihalesi yapılmış olan büyük spor kompleksine adının verilmesini dernek olarak istiyoruz ve Çanakkale'de bunun derneğimiz adına değil Çanakkale nüfusundaki yaklaşık 200 bin göçmen adına Çanakkale'de Naim Süleymanoğlu'nun adının yaşatılmasını ve Güzelyalı'daki spor tesislerine adının verilmesini istiyoruz. Bununla ilgili bir imza kampanyası başlatarak gerekli mercilere başvuracağımızı deklare ederek ilk adımı atmış bulunuyoruz. Spor Kompleksi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı geçtiğimiz ay ihalesi yapıldı. Bölgemizin en büyük spor kompleksi olacak ve bu komplekse henüz bir isim verilmiş değil. Bundan dolayı Naim Süleymanoğlu isminin oraya verilirse hem Naim Süleymanoğlu'nun ismine layık bir yer olduğu için istiyoruz hem Çanakkale'mizde büyük bir tesis olduğu için böyle bir talepte bulunuyoruz"