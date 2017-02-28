  • BIST 87.567
  • Altın 145,208
  • Dolar 3,6088
  • Euro 3,8205
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 9 °C

Cep Telefonu Yerine Biber Gönderenlere Ceza Yağdı

» »
Cep Telefonu Yerine Biber Gönderenlere Ceza Yağdı
İnternet üzerinden satış yapan bir alışveriş sitesinde sattıkları cep telefonu yerine kargo ile biber gönderen 2 kişi yargılandıkları mahkeme tarafından...

İnternet üzerinden satış yapan bir alışveriş sitesinde sattıkları cep telefonu yerine kargo ile biber gönderen 2 kişi yargılandıkları mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da yaşayan Sevdem P. adlı kadın 3 Mart 2014'te internet üzerinden satış yapan bir alışveriş sitesinden beğendiği cep telefonunu satan kişiye 575 lira göndererek ürünü satın aldı. Söz konusu cep telefonu satış ilanını veren Fatih K. ve Sezer M., Sevdem P.'ye kargo ile satın aldığı cep telefonu yerine yemeklik biber gönderdi. Kargo paketini açınca cep telefonu beklerken 1 adet biber gören Sevdem P., şikayetçi oldu. Fatih K. ve Sezer M. hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında başka suçlardan tutuklu bulunan Fatih K. Muğla Cezaevinden, Sezer M. ise Aydın Nazilli Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılarak ifade verdi. Sezer M. mağduru tanımadığını belirterek, "İnternet üzerinden cep telefonu satışı yaptığımız doğrudur. Olayı hatırlamıyorum. Genelde cep telefonlarını ben gönderiyorum. Fatih K. ile ve soyadını hatırlamadığım İbrahim ile satış yapıyoruz. Biber gönderdiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Fatih K. ise internetten anlamadığını ve satış yapmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Fatih K.'yi 2 yıl 6 ay hapis ve bin lira da adli para cezasına, Sezer M.'yi ise 3 yıl hapis ve bin 200 lira da adli para cezasına çarptırdı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis Ekipleri Kaçak Sigaraya Geçit Vermiyor28 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Mersin Adliyesi Karıştı: 2 Gözaltı28 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Şanlıurfa’da Uyuşturucu Madde Ve Silah Ele Geçirildi28 Şubat 2017 Salı 11:28
  • 330 Sanıklı Darbe Girişimi Davasında Sanıklar Savunmalarını Yapıyor28 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Darbeci İsmail Yiğit: “Emri Şükrü Seymen’den Aldım”28 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Yardım Çığlıklarından Sonra Binadan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti28 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Narkotik Ekipleri Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor28 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Dr. Ömer Coşkun Toprağa Verildi28 Şubat 2017 Salı 11:13
  • Kızgın Müşteri Bankaya Pos Cihazı Fırlattı28 Şubat 2017 Salı 10:48
  • Bolu’da Fetö Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı28 Şubat 2017 Salı 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti