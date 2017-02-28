Cep Telefonu Yerine Biber Gönderenlere Ceza Yağdı

İnternet üzerinden satış yapan bir alışveriş sitesinde sattıkları cep telefonu yerine kargo ile biber gönderen 2 kişi yargılandıkları mahkeme tarafından...

İnternet üzerinden satış yapan bir alışveriş sitesinde sattıkları cep telefonu yerine kargo ile biber gönderen 2 kişi yargılandıkları mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da yaşayan Sevdem P. adlı kadın 3 Mart 2014'te internet üzerinden satış yapan bir alışveriş sitesinden beğendiği cep telefonunu satan kişiye 575 lira göndererek ürünü satın aldı. Söz konusu cep telefonu satış ilanını veren Fatih K. ve Sezer M., Sevdem P.'ye kargo ile satın aldığı cep telefonu yerine yemeklik biber gönderdi. Kargo paketini açınca cep telefonu beklerken 1 adet biber gören Sevdem P., şikayetçi oldu. Fatih K. ve Sezer M. hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında başka suçlardan tutuklu bulunan Fatih K. Muğla Cezaevinden, Sezer M. ise Aydın Nazilli Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılarak ifade verdi. Sezer M. mağduru tanımadığını belirterek, "İnternet üzerinden cep telefonu satışı yaptığımız doğrudur. Olayı hatırlamıyorum. Genelde cep telefonlarını ben gönderiyorum. Fatih K. ile ve soyadını hatırlamadığım İbrahim ile satış yapıyoruz. Biber gönderdiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Fatih K. ise internetten anlamadığını ve satış yapmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Fatih K.'yi 2 yıl 6 ay hapis ve bin lira da adli para cezasına, Sezer M.'yi ise 3 yıl hapis ve bin 200 lira da adli para cezasına çarptırdı.