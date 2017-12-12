Cep Telefonunu Kaptı Ama Kaçamadı

Gaziantep'te bir kadının cep telefonunu sokak ortasında çalan küçük yaştaki hırsız, devriye görevi yapan ekiplerce yakalandı.

Gaziantep'te bir kadının cep telefonunu sokak ortasında çalan küçük yaştaki hırsız, devriye görevi yapan ekiplerce yakalandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahalles'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 75. Sokak'ta Emire G. isimli kadını ağlarken gördü. Kadının cep telefonunun çalındığını öğrenen ekipler, şüpheli şahsın Şehitkamil Kültür Merkezi istikametine kaçtığını belirledi. Eşkal bilgileri üzerine şüpheli şahıs 44. Sokak'ta yakalandı. M.C.Ş. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, kadının çalındığını beyan ettiği marka ve modeldeki telefon bulundu.

Gözaltına alınan M.C.Ş. yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kadın ise ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü.