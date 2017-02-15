Cerattepe’deki Maden İçin Hazırlık Çalışmalarına Yeniden Başlandı

Artvin'de Kafkasör yaylası Cerattepe bölgesindeki bakır madeni projesinde hazırlık çalışmalarına başlandı.

Artvin'de Kafkasör yaylası Cerattepe bölgesindeki bakır madeni projesinde hazırlık çalışmalarına başlandı.

Artvin'in Kafkasör yaylasında bulunan Cerattepe bölgesinde çıkartılmak istenilen bakır madeninde hazırlık çalışmalarına yeniden başlandı. Daha önce açılmış olan tünelin 230 metrelik kısmını basın mensuplarıyla gezen Eti Bakır yetkilileri, yeraltından çıkartılacak olan cevherin teleferik hattı ile Zelosman mevkiine ve oradan da Murgul bakır işletmesine taşınacağını belirttiler.

Teknik Sorumlu Müdürü Jeoloji Mühendisi Recep Bayramoğlu, Artvinli vatandaşların hassasiyetlerinin sonuna kadar dikkate alındığı belirterek, "Bakır cevherinin kapalı ocak yeraltı işletme yöntemi ile üretilmesi, teleferik hattı ile Artvin-Borçka karayolunda bulunan Zelosman Yükleme İstasyonuna getirilmesi ve buradan da mevcut karayolu ile Murgul ilçesinde bulunan ETİ Bakır A.Ş.'ye ait flotasyon tesisine nakli planlanmaktadır. Söz konusu teleferik hattı sayesinde cevherin Cerattepe'den nakliyesi için karayolu kullanılmayacağından, ancak teleferik sistemi de dahil olmak üzere toplam 3 bin 500 ağaç dışında herhangi bir ağaç kesimi söz konusu olmayacaktır" dedi.

Mevcut tünelde biriken doğal suyun tahliyesi ile analizlerin yaptırıldığını kaydeden Bayramoğlu, "Devlet tarafından zorunlu tutulan maden ruhsatı ve işletme izin ruhsatı, orman izinleri, işyeri açma çalışma ruhsatı ve çevre- iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı kapsamında tüm belgeler tamamlandı. Yerin derinlikteki cevherin çıkarılması için şu an mevcut tünelde biriken doğal suyun tahliyesi ile ilgili, gavur deresine bırakılabilmesi için 3 kademeli çökeltme havuzu inşa edilmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuara analizler yaptırılmıştır ve suyun yasal sınır değerleri arasında olduğu saptanmıştır. Daha önce açılmış olan tünelde yeraltı suyu akışlarından dolayı biriken doğal suyun olumsuz bir etkisi olmayacağı laboratuar sonuç raporlarına ve sürekli yapılan analizler kapsamında kanıtlanmıştır. Bu kapsamda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Artvin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden zorunlu izinler alınmıştır" ifadelerini kullandı.