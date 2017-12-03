  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Çerkes ezgileri mest etti

»
Çerkes ezgileri mest etti
Samsun Çerkes Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kaf Dağını Aşan Ezgiler' adlı konser Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Büyük Salonu’nda gerçekleşti. Seslendirilen ezgiler büyüledi.

Rusya Federasyonu Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye gelen Bzarabze Gup ile birlikte 2 yıldır çalışmalarına devam etmekte olan Timur Lhosan, Azamat Baç ve Artur Dişek,  Samsun’lu dinleyiciler ile buluştu.

Gecenin sunuculuğunu İshak Akbay ve Ahmet Hamırza’nın yaptığı gecenin açılış konuşmasını yapan Samsun Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz,” Çerkes kimliğinin gelişimi, gelecek nesillere aktarımı konusunda yapılan çalışmaların Çerkeşlerin içinde yaşadıkları toplumun kültürel ve birlikte yaşam değerlerine artı bir değer katacağına inanıyorum. Böyle kültür gecelerinde bir araya gelmesi önemlidir ”dedi. 

MUHTEŞEM ESERLER 
SESLENDİRİLDİ 

Adige dili ve kültürünü yansıtan performanslarının yanı sıra, Türkçe ve İtalyanca repertuarları ile de dinleyicilere keyifli bir akşam sunan gruba konserin sonunda takdim edilen plaket töreni ile konser sona erdi.

Köksal ÖNER

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li Zeybek partilileri uyardı02 Aralık 2017 Cumartesi 22:15
  • Tempomuzu yükselteceğiz02 Aralık 2017 Cumartesi 21:45
  • Samsun her yönüyle çekim merkezi02 Aralık 2017 Cumartesi 21:30
  • SAMGİAD'dan OMÜ'ye destek02 Aralık 2017 Cumartesi 18:56
  • Samsun'da "11. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi başladı02 Aralık 2017 Cumartesi 17:11
  • Sanayi yatırımı çok az02 Aralık 2017 Cumartesi 16:52
  • DAVALIK SAATHANE'Yİ VALİYE ANLATTI02 Aralık 2017 Cumartesi 16:25
  • Engellilerin yaşamını kolaylaştırmalıyız02 Aralık 2017 Cumartesi 16:13
  • Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır02 Aralık 2017 Cumartesi 15:29
  • Erol Evgin Samsun'a geliyor02 Aralık 2017 Cumartesi 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti