Çerkes ezgileri mest etti

Samsun Çerkes Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kaf Dağını Aşan Ezgiler' adlı konser Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Büyük Salonu’nda gerçekleşti. Seslendirilen ezgiler büyüledi.

Rusya Federasyonu Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye gelen Bzarabze Gup ile birlikte 2 yıldır çalışmalarına devam etmekte olan Timur Lhosan, Azamat Baç ve Artur Dişek, Samsun’lu dinleyiciler ile buluştu.

Gecenin sunuculuğunu İshak Akbay ve Ahmet Hamırza’nın yaptığı gecenin açılış konuşmasını yapan Samsun Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz,” Çerkes kimliğinin gelişimi, gelecek nesillere aktarımı konusunda yapılan çalışmaların Çerkeşlerin içinde yaşadıkları toplumun kültürel ve birlikte yaşam değerlerine artı bir değer katacağına inanıyorum. Böyle kültür gecelerinde bir araya gelmesi önemlidir ”dedi.

MUHTEŞEM ESERLER

SESLENDİRİLDİ

Adige dili ve kültürünü yansıtan performanslarının yanı sıra, Türkçe ve İtalyanca repertuarları ile de dinleyicilere keyifli bir akşam sunan gruba konserin sonunda takdim edilen plaket töreni ile konser sona erdi.

Köksal ÖNER