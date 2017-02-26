  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C

Çerkeşli Yatırımlarla Değişimi Yaşadı

» »
Çerkeşli Yatırımlarla Değişimi Yaşadı
Dilovası Çerkeşli Mahallesi tamamen yenilen alt yapısı ve FİFA standartlarındaki futbol sahası ile merkez mahallelerini aratmıyor.

Dilovası Çerkeşli Mahallesi tamamen yenilen alt yapısı ve FİFA standartlarındaki futbol sahası ile merkez mahallelerini aratmıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin mahallelerde yaşayan vatandaşların refahı için hayat geçirdiği hizmetler, yerleşim yerlerinin adeta kaderini değiştirdi. Eskiden imkanların kısıtlı olduğu mahallerde artık her türlü faaliyet yapılmaya başlandı. Dilovası ilçesinin Çerkeşli Mahallesi de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği hizmetler ile vatandaşların sorunları en aza indirildi.

Çerkeşli Muhtarı Aytaç Erdem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerin mahallesine adeta ivme kazandırdığını belirterek, "Altyapımız çok büyük bir sorundu, çalışmayan bir kanalizasyonumuz vardı. Ama şu anda bütün altyapımız tamamen bitirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'nun güzel bir sözü var; "Şehirde ne varsa köylerde de o olacak." Bu sözün gerçekten büyük bir bölümünü bitirmiş durumda. Ben öyle görüyorum ki artık mahallelerimizde eksik olan bir şey kalmayacak" dedi.

Çerkeşli Yatırımlarla Değişimi Yaşadı

Çerkeşli Yatırımlarla Değişimi Yaşadı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit’te Her Ay 150 Ton Cam Toplanıyor26 Şubat 2017 Pazar 11:23
  • Çuay Bahçesi İhaleye Çıkıyor26 Şubat 2017 Pazar 11:18
  • Malatya Tema Vakfı’nın Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı26 Şubat 2017 Pazar 11:18
  • Lületaşı İşlemecileri Çırak Bulamıyor26 Şubat 2017 Pazar 11:18
  • Gölbaşında Binadan Düşen Beton Blok Caddeye Düştü26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Çemişgezek İmam Hatip Lisesine 2 Kat İlave Yapılacak26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Tepebaşı Mhp’de Yeni Atamalar Yapıldı26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Çerkeşli Yatırımlarla Değişimi Yaşadı26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Eskişehir Ticaret Lisesinin 75’inci Yılı Kutlandı26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Dika’nın Madde Bağımlıları Projesine Ab’den Onay26 Şubat 2017 Pazar 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti