  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 4 °C

Çerkezköy’de 6 Kişi Tutuklandı

» »
Çerkezköy’de 6 Kişi Tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma kapsamında, Çerkezköy'de ikamet ettikleri tespit edilen Mehmet E., İbrahim D., Muhammet T., Yavuz Ç., Hakan P. ve Cahit B. bu sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik, taahhüt ihlali, taksirle adam yaralama, hırsızlık ve mala zarar verme suçları başta olmak üzere birçok suçtan aranan 6 şahıs çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapkaçtan Yakalandı "Cahillik Ettim, Çocuğum Ben Daha" Dedi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Patnos’ta Terör Operasyonu: 12 Gözaltı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Polisleri Yetiştiren Fetö’cü Akademisyenler Kaçarken Yakalandı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Kahramanmaraş’taki Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Sakarya’da Fetö Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
  • Silahla Vurulan Adam Hayatını Kaybetti18 Şubat 2017 Cumartesi 12:03
  • Kayıp Balıkçının Cesedi Bulundu18 Şubat 2017 Cumartesi 11:58
  • Askeri Gemide Yangın: 4 Asker Dumandan Etkilendi18 Şubat 2017 Cumartesi 11:58
  • Ordu’daki Uyuşturucu Operasyonuna 26 Tutuklama18 Şubat 2017 Cumartesi 11:53
  • Kapadokya’da Balon Sert İniş Yaptı, 1 Kişi Öldü18 Şubat 2017 Cumartesi 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti