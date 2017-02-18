Çerkezköy’de 6 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma kapsamında, Çerkezköy'de ikamet ettikleri tespit edilen Mehmet E., İbrahim D., Muhammet T., Yavuz Ç., Hakan P. ve Cahit B. bu sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik, taahhüt ihlali, taksirle adam yaralama, hırsızlık ve mala zarar verme suçları başta olmak üzere birçok suçtan aranan 6 şahıs çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.