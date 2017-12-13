Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu’nun Acı Günü

Diyarbakır'ın Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu'nun ablası Zeyni Kurt hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu'nun ablası Zeyni Kurt hayatını kaybetti.

Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu'nun ablası Zeyni Kurt (85), uzun süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. İl Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile İlçe Kaymakamı Şerif Olcaş, Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu'nu ziyaret ederek, başsağlığı dileklerinde bulundu.