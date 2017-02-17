Çermik Belediyesi Sokak Sokak Anayasa Değişikliğini Anlatacak

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediyesi 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması öncesi sokak sokak dolaşarak anayasa değişikliğini anlatacak.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediyesi 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması öncesi sokak sokak dolaşarak anayasa değişikliğini anlatacak.

AK Partili Çermik ilçe Belediyesi 16 Nisan tarihinde halk oylamasına sunulacak olan anayasa değişikliğini vatandaşlarla tek tek konuşarak anlatacak. Çermik ilçesinde çıkacak "evet" oyu oranının yüzde 65'in altına düşmeyeceğine dair inançlarının tam olduğunu belirten Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, "Yüzde 65 ile 75 arası "Evet" oyu bekliyoruz. Milletimize güveniyoruz. Sokak sokak dolaşarak vatandaşımıza neden "Evet" demeleri gerektiğini anlatacağız. Mendereslerin bir daha asılmaması için, darbelerin, koalisyon hükümetlerinin bir daha olmaması için, terörle daha kararlı bir şekilde mücadele edileceği için "evet" diyoruz. Halkımızın Cumhurbaşkanımıza olan güveni tamdır. Bu halk 15 Temmuz'u yaşadı. Neyin ne olduğunu çok iyi gördü. Bu ülkenin geleceği önemlidir. Libya'ya, Afganistan'a, Mısır'a, Suriye'ye, Irak'a bakıyoruz etrafımız ateş çemberi. Biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü ve kararlı bir liderimiz var. Bu konuda vatandaşımızın sağduyusuna güveniyoruz" dedi.