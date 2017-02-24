Çermik Polisi Uyuşturucuya Göz Açtırmıyor

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Emniyet Amirliğinin, polis ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu satan şahıslara yönelik yaptıkları asayiş...

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Emniyet Amirliğinin, polis ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu satan şahıslara yönelik yaptıkları asayiş uygulamaları ilçe halkının takdirini topluyor.

İlçe Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamada, asayiş uygulamalarında çarşı caddesi üzerinden durumundan şüphelenilerek kontrol edilen Ö.Z. isimli şahıstan 7 adet gazete kağıdına sarılı rulo şeklinde toplam 39 gram uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Çukur Mahallesi Çarşı Caddesi'nde ise polisin asayiş kontrolü sırasında S.G isimli şahıstan beyaz kağıda sarılı bir şekilde 12 gram uyuşturucu madde yakalandığı belirtilerek, "Çarşı Caddesi'nde bulunan Yıldız Pasajı önünde M.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında gazete kağıdına sarılı 15 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, şahıslar yasal işlemler için adli makamlara çıkarılmıştır" denildi.