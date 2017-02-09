Çermik’te Köy Minibüsleri İçin İlçe Garajı Yapılıyor

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediyesince, ilçe merkezine gelen minibüsler ile öğrenci taşımacılığı yapan minibüslerin şehir içerisindeki yollarda...

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediyesince, ilçe merkezine gelen minibüsler ile öğrenci taşımacılığı yapan minibüslerin şehir içerisindeki yollarda park etmelerini önlemek ve trafiği rahatlamak amacıyla minibüsler için ilçe garajı yapılacak.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, köylerden ilçe merkezine gelen minibüslerin ve öğrenci taşıyan minibüslerin ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda park etmelerini önlemek ve ilçe trafiğini rahatlatmak amacıyla Kale Mahallesi çıkışında Haburman Köprüsü yanındaki belediyeye ait eski parke taşı üretim alanına ilçe garajı yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Özellikle pazartesi ve cuma günleri yoğunlaşan ilçe trafiğinin akışını rahatlamak, gelişi güzel minibüslerin park edilmesini önlemek amacıyla minibüsler için garaj yapılması yönünde karar aldıklarını ve çalışma başlattıklarını kaydeden Karamehmetoğlu, araç trafiği akışının sağlanması ve yayaların kaldırımlardan rahat yürüyebilmeleri için ilçenin en büyük sorundan olan trafik sorununu çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaplıca modern görünüme kavuşacak

Karamehmetoğlu, termal turizm bölgesi olan Çermik Melike Belkıs Kaplıcalarındaki hamamların restorasyonu ve çevre düzenlemesi için bu ay içerisinde harita mühendisi tarafından aplikasyon çalışmalarının yapılacağını ve bu çalışmanın tamamlanmasıyla Büyük Paşa Hamamı ve Küçük Paşa Hamamında onarım ve tadilat işlerine başlanacağını da anlattı. Karamehmetoğlu, göreve geldiği gün belediyecilik hizmetlerinin daha iyi yapılabilmesi anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, belediye bünyesine inşaat, harita ve şehir planlama mühendisleri aldıklarını ve göreve başlattıklarını ilçede yapılacak hizmetlerle ilgili bu mühendislerin proje hazırlayacaklarını dile getirdi.

Karamehmetoğlu, kaplıcalarda ki hamamların günümüz şartlarına uygun modern bir yapıya kavuşması yönünde çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını ve sezona hazır hale getirileceğini de kaydederek, kaplıcalar mevkiinde çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılacağını anlattı.