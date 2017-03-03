Cern’e Açık Kalp Ameliyatı

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC)-CERN'nin atom altı parçacıklarının çarpıştırılmasına kullanılan Compact Muon Solenoid'in (akım geçişini...

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC)-CERN'nin atom altı parçacıklarının çarpıştırılmasına kullanılan Compact Muon Solenoid'in (akım geçişini sağlayan manyetik sarmalı) yüksek teknoloji donanımlı yeni sarmalla değiştirildi.

CERN yetkilileri LHC'nin ilk teknik iyileştirilmesi olan, Compact Muon Solenoid'in içindeki merkezi parçanın değiştirilmesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Yetkililer, piksel detektörü ismi verilen bu donanımın yeni parçacıklar hakkında daha fazla bilgi toplamasının mümkün olacağını açıkladı.

İsviçre'nin Cenevre şehrinin altında bulunan CERN Büyük Çarpıştırıcı "Büyük Hadron Çarpıştırıcı LHC)" 17 millik dairesel yapısıyla en büyük atom çarpıştırıcılarından biri olarak kabul ediliyor.

Fizikçiler, CERN'de yapılan bu iyileştirme çalışmasını CERN'e yapılan açık kalp ameliyatı olarak niteliyor.

Yeni Piksel Detektörü sayesinde, bu laboratuvarda fizikçilerin, LHC'de her saniye meydana gelen yüz milyonlarca parçacık çarpışmasından oluşacak yeni parçacıklar hakkında bilgi toplanması bekleniyor. Bu iyileştirmeyle LHC, çalışma enerjisini 8 tera-elektrondan 13 tera-elektron volta yükseltti. Böylece fizikçilerin daha çok veri toplamasının önü açılmış oldu.