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Cerrah Deresi Tehlike Saçıyor

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Cerrah Deresi Tehlike Saçıyor
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nden geçen Cerrah deresi, tehlike saçıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nden geçen Cerrah deresi, tehlike saçıyor.

Önceki gün 2 kişinin dereye düşme tehlikesi atlattığını ve gerekli tedbirlerin alınması için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunduklarını belirten Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, "Derenin iki tarafının ıslah edilmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedik. Gelip inceleme yaptılar. DSİ ile Bursa Büyükşehir Belediyesi olumsuz cevap verdiler. Mesafenin uzun olduğunu söylediler. Bu konuda mağduruz. Yaz geliyor. Boğulma olayları artıyor. Bizler bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Bu anlamda yetkililerden gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyoruz. Cerrah Deresinin ıslah edilmesini ve gereklik güvenlik önlemlerinin biran önce alınmasını istiyoruz" dedi.

Dere üzerinde 3 tane santralin bulunduğunu ifade eden Ayar, "Santraller suyu saldığı zaman derede bulunan sular iki katına çıkıyor. Normal zamanda tehlike arz eden dere, suyun salınmasıyla daha da tehlikeli hale geliyor" şeklinde konuştu.

Cerrah Deresi Tehlike Saçıyor

Cerrah Deresi Tehlike Saçıyor

Cerrah Deresi Tehlike Saçıyor

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