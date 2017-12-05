  • BIST 106.260
  • Altın 156,619
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Cerrahpaşa'da robotik cerrahi dönemi!

»
Cerrahpaşa'da robotik cerrahi dönemi!
Robotik cerrahi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar 9 hastanın ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği yöntemle yılda 500 hastanın ameliyat edilmesi planlanıyor

 

Son yıllarda giderek yaygınlaşmaya başlayan robotik cerrahi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Şu anda kadar 9 hastanın ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği yöntemle yılda 500 hastanın ameliyat edilmesi planlanıyor.

YILDA 500 AMELİYAT PLANLANIYOR

İHA'nın haberine göre; son yıllarda giderek yaygınlaşmaya başlayan robotik cerrahinin uygulanması için geliştirilen cihaz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Çapa Tıp Fakültesi'nin ortak kullanımına sunuldu. Cihaz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı. Ameliyathanede gerçekleşen toplantıda robotik cihaz hakkında bilgi verildi. Toplantıda konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, cihazla şu ana kadar 9 ameliyatın başarıyla gerçekleştiğini belitti. Ak, ayrıca cihazla yılda 500 ameliyatın yapılmasının planlandığını söylerken cihazın maliyetini yaklaşık 20 milyon Türk Lirası olduğunu ifade etti.

Robotik cerrahide cihaz, hastanın yanında bulunan bir üniteden robotik kolları yöneterek ameliyatı gerçekleştiriyor. Hem hastalar için hem de doktorlar için büyük kolaylık sağlayan yöntem üroloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kadın doğum, göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi olmak üzere pek çok alanda kullanılması planlanıyor. Robotik cerrahi uygulanarak vücut içerisinde ulaşılması teknik olarak daha zor olan bölgelere kolay ulaşılması ve cerrahın daha hassas çalışması sağlanıyor."HEMEN 
HER ALANDA KULLANILABİLECEK"
Cihazın hem doktorlar hem de hastalar için çok önemli bir kazanım olduğunu ifade eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Yaklaşık maliyeti 20 milyon Türk Lirasını bulan bir cihaz maliyetinin ötesinde cerrahi bilimlerin hemen her alanında kullanılabilecek olan bir cihazın önündeyiz. Çünkü bununla doktorlarımızın yaptığı hizmetten haz almalarını sağlayacak işlerini daha kolay ve konforlu yapmalarını sağlayacak bir cihazın açılışındayız. Cihaz Marmara Bölgesi'ndeki üniversitelerde tek. Ülke kaynaklarını daha verimli kullanma adına da iki fakültenin kullanımına ortak açılmıştır. Sadece alınmakla kalmadı kuruluşundan kısa bir süre geçmesine rağmen 9 başarılı ameliyatta gerçekleşmiş oldu. Yılda yaklaşık 500 ameliyat planlanıyor ki Türkiye ölçeğinde büyük bir sağlık hizmeti bu. SGK'nın kendi politikaları çerçevesinde bu hizmetin ne kadar olduğu her yıl belirleniyor, uygulamalar çerçevesinde ortaya çıkacak bir durum" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metabolizmayı hızlandıran besinler ve örnek diyet listesi!05 Aralık 2017 Salı 10:45
  • Tansiyon hastaları uçağa binerken nelere dikkat etmeli?05 Aralık 2017 Salı 10:00
  • Kalp krizi riski altında olan kişiler05 Aralık 2017 Salı 09:00
  • Diş Hastanesi’nde Başhekim netleşiyor04 Aralık 2017 Pazartesi 11:00
  • ÜNDEF üyelerine indirimli sağlık hizmeti03 Aralık 2017 Pazar 16:55
  • Engelleri birlikte aşarız03 Aralık 2017 Pazar 15:51
  • Büyük Anadolu'dan 'kalp sağlığı' konferansı03 Aralık 2017 Pazar 15:41
  • "HIV en çok 25-35 yaşlarında görülüyor"03 Aralık 2017 Pazar 11:00
  • Migrene antikor tedavisi geliştirildi!03 Aralık 2017 Pazar 10:45
  • Bir diş ne zaman ölür?03 Aralık 2017 Pazar 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti