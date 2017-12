Cerrahpaşa'da robotik cerrahi dönemi!

Robotik cerrahi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar 9 hastanın ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği yöntemle yılda 500 hastanın ameliyat edilmesi planlanıyor

Son yıllarda giderek yaygınlaşmaya başlayan robotik cerrahi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Şu anda kadar 9 hastanın ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği yöntemle yılda 500 hastanın ameliyat edilmesi planlanıyor.

YILDA 500 AMELİYAT PLANLANIYOR

İHA'nın haberine göre; son yıllarda giderek yaygınlaşmaya başlayan robotik cerrahinin uygulanması için geliştirilen cihaz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Çapa Tıp Fakültesi'nin ortak kullanımına sunuldu. Cihaz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı. Ameliyathanede gerçekleşen toplantıda robotik cihaz hakkında bilgi verildi. Toplantıda konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, cihazla şu ana kadar 9 ameliyatın başarıyla gerçekleştiğini belitti. Ak, ayrıca cihazla yılda 500 ameliyatın yapılmasının planlandığını söylerken cihazın maliyetini yaklaşık 20 milyon Türk Lirası olduğunu ifade etti.

Robotik cerrahide cihaz, hastanın yanında bulunan bir üniteden robotik kolları yöneterek ameliyatı gerçekleştiriyor. Hem hastalar için hem de doktorlar için büyük kolaylık sağlayan yöntem üroloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kadın doğum, göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi olmak üzere pek çok alanda kullanılması planlanıyor. Robotik cerrahi uygulanarak vücut içerisinde ulaşılması teknik olarak daha zor olan bölgelere kolay ulaşılması ve cerrahın daha hassas çalışması sağlanıyor."HEMEN

HER ALANDA KULLANILABİLECEK"

Cihazın hem doktorlar hem de hastalar için çok önemli bir kazanım olduğunu ifade eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Yaklaşık maliyeti 20 milyon Türk Lirasını bulan bir cihaz maliyetinin ötesinde cerrahi bilimlerin hemen her alanında kullanılabilecek olan bir cihazın önündeyiz. Çünkü bununla doktorlarımızın yaptığı hizmetten haz almalarını sağlayacak işlerini daha kolay ve konforlu yapmalarını sağlayacak bir cihazın açılışındayız. Cihaz Marmara Bölgesi'ndeki üniversitelerde tek. Ülke kaynaklarını daha verimli kullanma adına da iki fakültenin kullanımına ortak açılmıştır. Sadece alınmakla kalmadı kuruluşundan kısa bir süre geçmesine rağmen 9 başarılı ameliyatta gerçekleşmiş oldu. Yılda yaklaşık 500 ameliyat planlanıyor ki Türkiye ölçeğinde büyük bir sağlık hizmeti bu. SGK'nın kendi politikaları çerçevesinde bu hizmetin ne kadar olduğu her yıl belirleniyor, uygulamalar çerçevesinde ortaya çıkacak bir durum" ifadelerini kullandı.