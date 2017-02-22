Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Gözaltına Alındı

Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 adreste yapılan operasyonda arasında 2013 yılında Kars'ta meydana gelen kasten adam öldürme suçundan aranan B.U. isimli şahıs ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere 8 kişi gözaltın alındı. Zanlılar İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.