Çeşme Toki’de Peşinat Yüzde 2 Düşürülerek Taksitlere Eklendi

TOKİ'nin Çeşme'nin Reisdere Mahallesinde yaptığı konutlarda, 2+1 dairelerin yüzde 12 peşinatı, yüzde 10'a düşürülerek aradaki fark taksit tutarlarına...

TOKİ'nin Çeşme'nin Reisdere Mahallesinde yaptığı konutlarda, 2+1 dairelerin yüzde 12 peşinatı, yüzde 10'a düşürülerek aradaki fark taksit tutarlarına eklendi.

Çeşme ilçesinde, geçtiğimiz hafta açıklanan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarının satış bedelleri, peşinat ve taksit tutarları hak sahiplerini şok etmiş, yoğun itirazlar yapılmıştı. Hak sahipleri, peşinat bedellerini ödemekte zorlanacaklarını belirterek, BİMER'e başvurmuşlardı. Bölge milletvekillerine de sorunlarını aktararak çözüm bulunmasını isteyen hak sahiplerinden gelen talepler üzerine, TOKİ yeni bir ödeme tablosu hazırlayarak resmi internet sitesinde yayınladı. TOKİ, 2+1 konutlarında satış bedellerinde herhangi bir değişiklik yapmazken, birinci ödeme alternatifindeki geçen hafta ilan ettiği yüzde 12'lik peşinat bedelini yüzde 10'a çekti. Peşinat bedelindeki yüzde 2'lik fark da taksit bedellerine eklendi. Yeni açıklanan ödeme tablosuna göre, 2+1 konutlarda en düşük satış bedeli olan 161 bin 88 lira 88 kuruş değerindeki konutun 19 bin 330 lira 67 kuruş olan peşinatı 16 bin 108 lira 89 kuruşa düştü. 180 ay ödenecek taksit fiyatı ise 787 lira 55 kuruştan 805 lira 44 kuruşa yükseltildi. 2+1 konutların ikinci ve üçüncü ödeme alternatiflerinin peşinat ve taksitlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. TOKİ'nin açıkladığı yeni ödeme tablosunda, 3+1 konutların ödeme planlarında da herhangi bir değişikliğe gidilmedi.