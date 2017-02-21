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Çeşme’de Denizde 2 Ceset Bulundu

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Çeşme’de Denizde 2 Ceset Bulundu
İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde bir yıldan fazla bir süredir denizde olduğu sanılan 1'i kadın 2 ceset bulundu.

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde bir yıldan fazla bir süredir denizde olduğu sanılan 1'i kadın 2 ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi açıklarında, deniz patlıcanı toplayan dalgıçlar denizin dibinde batık bir tekne olduğunu fark etti. Dalgıçların durumu Sahil Güvenliğe bildirmesi üzerine ekipler bölgeye gelerek inceleme yaptı. Sahil Güvenlik ekipleri daha sonra İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) dalgıçlarından yardım istediler. İzmir'den gelen DEGAK-6 dalgıçları ile birlikte, Çiftlik koyunun 1 mil kadar açığında bulunan batık fiber teknenin bulunduğu bölgeye gittiler. Denizin yaklaşık 19 metre derinliğinde ters dönmüş durumdaki fiber tekneye ulaşan dalgıçlar, ters dönen teknenin altında 2 ceset olduğunu belirlediler. Dalgıçlar, uzun uğraşlar sonucunda dağılmak üzere olan bir kadın cesedini zorlukla Sahil Güvenlik botuna çıkardılar. Bir yıldan fazladır deniz dibinde olduğu sanılan ceset, Çiftlik Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına getirilerek karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri ve DEGAK-6 dalgıçları, tekrar olay yerine giderek denizin dibindeki ikinci cesedi de çıkardılar. Bu cesedin de erkek olduğu belirlendi.

Sığınmacı oldukları sanılan cesetler, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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