Çeşme’de Doğa Ve Kültür Gezisi

Çeşme Kültür Platformu, kentte düzenlediği doğa ve kültür gezisinde, makiliklerin gizlediği tarihi açığa çıkardı.

Çeşme Kültür Platformu, kentte düzenlediği doğa ve kültür gezisinde, makiliklerin gizlediği tarihi açığa çıkardı.

Çeşme Kültür Platformu, ilçede doğa ve kültür gezisi düzenledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Şehrazat Mercan'ın yanı sıra, Güzelbahçe, Urla, Mordoğan, Karaburun ve Çeşme'den çok sayıda kişinin katıldığı gezinin rehberliğini, Germiyan Slow Food Sözcüsü ve Sosyolog Engin Önen yaptı. Bir grup doğa, tarih ve kültür meraklısının bir araya gelerek oluşturduğu Çeşme Kültür Platformunun düzenlediği gezi, Babamın Çiftliğindeki kahvaltıda buluşmayla başladı. Kahvaltıda, rehber Engin Önen'in gezinin güzergahı hakkında bilgi vermesinin ardından ilk olarak Kostandara Bölgesinde, yöre halkı tarafından "Dangır Dungur" olarak adlandırılan fay kırığı ziyaret edildi. Gezinin ikinci bölümünde ise eski yerleşim yeri Mazı Köy olarak adlandırılan bölgedeki Roma döneminden kalma mezar ziyareti gerçekleştirildi. Kayaların içine oyulmuş mezarda duvarlara kazınmış hayvan ve insan başı figürlerinin yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu belirten Engin Önen, "Köylüler burasını bulduklarında mağara diye düşünmüşler. Ama burası bir Roma mezarı. duvarın birisinde at figürleri, diğerinde ise insan yüzü figürü kazınmış. Arkeolog arkadaşımı buraya getirdim. En az 2 bin yıllık olduğunu söyledi. Bölgede buna benzer birkaç mezar daha var. Bunların korunmaya alınmasını istiyoruz" dedi.