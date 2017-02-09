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Çeşme’deki Gezi Teknelerinde Barınak Sıkıntısı

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Çeşme’deki Gezi Teknelerinde Barınak Sıkıntısı
Yaz aylarında Çeşme turizmine hizmet eden gezi tekneleri, kış aylarında geçici olarak barındıkları Ulusoy Limanındaki barınaktan çıkarılınca isyan...

Yaz aylarında Çeşme turizmine hizmet eden gezi tekneleri, kış aylarında geçici olarak barındıkları Ulusoy Limanındaki barınaktan çıkarılınca isyan etti.

Geçtiğimiz günlerde satın alınan Ulusoy Limanı el değiştirince, limanın barınak bölümünde geçici olarak konuşlanan gezi tekneleri, barınaktan çıkarıldı. Gezi teknelerinin sahipleri de, daha sonra emniyet müdürlüğü yanındaki Çeşme İskelesine teknelerini bağladı. Yer konusunda yetkililerden çözüm bulmalarını isteyen Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatifi Başkanı Haydar Yamaner, Ege Bölgesinde gezi teknelerinin barınabileceği limanın olmadığı tek yerin Çeşme olduğunu vurgu yaptı. Yamaner, "Çeşme'ye 45-50 sene önce balıkçı barınağı yapıldı. O zamanlar Çeşme'de çok az sayıda balıkçı teknesi vardı. Günümüzde Çeşme'nin nüfusu da teknelerin sayısı da çok arttı. Ama balıkçı barınağı aynı kaldı. Çeşme'de turizmin gelişmesiyle, günübirlik gezi tekneleri sektörü de gelişti; ama ne yazık ki, bu gelişmelere karşın daha büyük bir balıkçı barınağı yapılamadı. Şu anda Çeşme'de günübirlik teknelerin barınabileceği bir yer yok. Dolayısıyla şu anda bizler sokaktayız. Hava şartlarının sertleştiği dönemlerde, sığıntı olarak bir yerlere sığınmaya çalışıyoruz. Çok zor durumdayız. Yetkililerden bir an önce sorunumuza çare bulmalarını istiyoruz. Acil bir şekilde çözüm istiyoruz. Çeşme Su Ürünleri Kooperatifi, Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatifi ve Çeşmeli denizcilerle birlikte Çeşme balıkçı barınağının büyütülmesi için bir proje sunmuştuk. Ayrıca Çeşme Marina'nın girişindeki mendireğin marinaya bakan bölümü şu an için atıl duruyor. Bu mendireğe kış aylarında teknelerimizi bağlamak için izin verilmesi bizler için geçici bir çözüm olabilir. Ama asıl kalıcı çözüm, Çeşme balıkçı barınağının büyütülmesi. Yetkililerin sesimizi duymalarını istiyoruz" diye konuştu.

Çeşme’deki Gezi Teknelerinde Barınak Sıkıntısı

Çeşme’deki Gezi Teknelerinde Barınak Sıkıntısı

Çeşme’deki Gezi Teknelerinde Barınak Sıkıntısı

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