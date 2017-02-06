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Çeşmeden su akmıyor!

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Çeşmeden su akmıyor!
Kırıkkale'de patlayan ana su borusu sonrası 4 günden bu yana çeşmeden su akmıyor. Başkan Saygılı, "Suları tasarruflu kullanalım. Arıza en kısa sürede giderilecektir" dedi

Kırıkkale'de patlayan ana su borusu sonrası 4 günden bu yana çeşmeden su akmıyor. Okulların açılmasıyla birlikte su sıkıntısının hat safhaya ulaştığını belirten Kırıkkaleli vatandaşlar, ellerinde bidonlar camilerin yolunu tutuyor ancak camilerde de akmayan su nedeniyle vatandaşların ellerinde boş bidonlarla evlerini yolunu tutuyor.

Okula başlayan çocuklarını banyo yapmadan okula gönderdiklerini vurgulayan Kırıkkaleli vatandaşlar, "Evlerde bulaşıklar birikti. Son çare olarak marketlere giderek su aldık. Suların ne zaman akacağı konusunda hiçbir yetkili telefonlara bakmıyor. Kış günü suların kesileceği bilgisi insanlara haber edilir" diyerek isyan etti.

VALİ VE BAŞKAN'DAN SU AÇIKLAMASI
Kırıkkale Valisi M.İlker Haktankaçmaz, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Su hatlarında büyük bir arıza meydana geldi. Belediyenin tüm ekipleri halen çalışıyor. Komşu belediyeler ve Özel İdare de destek veriyor" dedi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, kurum sitesinden yapmış olduğu açıklamada, "Suları tasarruflu kullanalım. Arıza en kısa sürede giderilecektir" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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