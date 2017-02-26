Çeşme’den Türkü Aktı

Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Türk Halk Müziği Korosu, 5. yıl nedeniyle özel bir konser gerçekleştirdi.

Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Türk Halk Müziği Korosu, 5. yıl nedeniyle özel bir konser gerçekleştirdi.

Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Türk Halk Müziği Korosu tarafından 5. yıl nedeniyle özel bir konser verildi. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede ve CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran'ın da izlediği konsere, Çeşmeli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Çakabey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Türk Halk Müziğinin sevilen eserleri seslendirildi. Türk Halk Müziği Korosunun şefliğini dernek başkanı Osman Uysal gerçekleştirirken, gecenin sunuculuğunu da Hilal Uysal üstlendi. 5. yıl özel konserinin konuk sanatçısı ise, TRT İzmir Radyosu Yurttan Sesler Korosunun şefi, saz ve ses sanatçısı Işık Basel oldu. Konuk sanatçının okuduğu Türk Halk Müziğinin sevilen eserlerine, Çeşmeli sanatseverler de eşlik etti.

Derneğin Türk Halk Müziği Korosuna, Ege Üniversitesi Konservatuarı Öğretim Üyeleri Oğuzhan Turan, Erkut Özkan, Tankut Öter, Emrah Öz, Alparslan Aslan ve Murat Koca ile yerel saz sanatçıları Özgür Avşaroğlu, Selahattin Kanga ve Nazmi Kuzuoğlu sazlarıyla eşlik etti. Türkü dolu gecenin sonunda, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, dernek başkanı ve Koro Şefi Osman Uysal'a çiçek vererek, başarılı çalışmalarından kutladı. Dernek Başkanı Osman Uysal da, konuk sanatçı Işık Basel'e çiçek ve plaket vererek, özel gecelerini onurlandırdığı için teşekkür etti.

Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Osman Uysal, Çeşmeli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser sonrası yaptığı açıklamada, "Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Türk Halk Müziği koromuzun 5. yıl konserini çok büyük bir coşku ve yoğun bir seyirci katılımı ile gerçekleştirdik. Dün bir kez daha anladım ki; özen, azim, inanç ile yapılan her şey, sonunda muazzam sonuçlara ulaşıyor. Çeşme'den türküler, sizlerin katılımı ve desteği ile hep akacak. Bu kültürün yaşaması ve genç kuşaklara aktarılması için tüm gücümüz ve inancımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.