Çeşmeli Hayvanseverler Dostları İçin Buluştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde hayvanseverler, tanışmak ve sokak hayvanlarına yardım etmek için bir araya geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde hayvanseverler, tanışmak ve sokak hayvanlarına yardım etmek için bir araya geldi.

Çeşmeli hayvanseverlerden Aytül Kayserili'nin davetiyle buluşan hayvan dostları, birbirleri ile tanışma imkanı bulurken, sokaklarda yaşayan dostlarına da katkıda bulundu. Yemekten elde edilen gelirin özellikle eski çöplük bölgesinde yaşamaya çalışan köpeklerin beslenmesi için mama alacaklarını anlatan Aytül Kayserili, "Çok sayıda bakıma muhtaç köpek var. Hayvanseverlerimiz arasında 150-200 köpek besleyenler var. Kimsenin bütçesi buna yetmiyor. Bireysel olarak hayvan besleyenler de para yettiremiyorlar. Onlara biraz da olsa katkıda bulunabilmek ve Çeşme'deki hayvanseverlerin birbirleri ile tanışmasını sağlayabilmek için böyle bir organizasyon yaptık" dedi.

Çeşme'deki hayvanseverlerin azımsanmayacak sayıda olduklarını görmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Kayserili, "Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına önem verilmesini istiyoruz. Belediyemiz, ikinci veterineri aldı. Kısırlaştırmaya hız verdi. Ama yetmiyor. Araziye çıkılıp, yabani köpekler kısırlaştırılmadığı sürece, çoğalmalarının önüne geçilemez. Bu bir ekip işi. Bizleri aşıyor. Hayvanseverler olarak, yapabildiklerimizi zaten yapıyoruz. Kendi bütçelerimizle kısırlaştırma yaptırıyoruz, besleme yapıyoruz. Ama arazilerdeki yabani köpeklerin yakalanıp kısırlaştırılması bizi aşıyor. Yabani hayvanların ekiplerce yakalanıp kısırlaştırılması yapılamadıktan sonra veteriner sayısının arttırılması yeterli olmaz. Gerekli ekipmanların alınmasını ve eğitimli ekiplerle arazilerdeki yabani köpeklerin yakalanıp kısırlaştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.