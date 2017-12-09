  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 13 °C

Çeşmeli Hayvanseverler Dostları İçin Buluştu

» »
Çeşmeli Hayvanseverler Dostları İçin Buluştu
İzmir'in Çeşme ilçesinde hayvanseverler, tanışmak ve sokak hayvanlarına yardım etmek için bir araya geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde hayvanseverler, tanışmak ve sokak hayvanlarına yardım etmek için bir araya geldi.

Çeşmeli hayvanseverlerden Aytül Kayserili'nin davetiyle buluşan hayvan dostları, birbirleri ile tanışma imkanı bulurken, sokaklarda yaşayan dostlarına da katkıda bulundu. Yemekten elde edilen gelirin özellikle eski çöplük bölgesinde yaşamaya çalışan köpeklerin beslenmesi için mama alacaklarını anlatan Aytül Kayserili, "Çok sayıda bakıma muhtaç köpek var. Hayvanseverlerimiz arasında 150-200 köpek besleyenler var. Kimsenin bütçesi buna yetmiyor. Bireysel olarak hayvan besleyenler de para yettiremiyorlar. Onlara biraz da olsa katkıda bulunabilmek ve Çeşme'deki hayvanseverlerin birbirleri ile tanışmasını sağlayabilmek için böyle bir organizasyon yaptık" dedi.

Çeşme'deki hayvanseverlerin azımsanmayacak sayıda olduklarını görmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Kayserili, "Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına önem verilmesini istiyoruz. Belediyemiz, ikinci veterineri aldı. Kısırlaştırmaya hız verdi. Ama yetmiyor. Araziye çıkılıp, yabani köpekler kısırlaştırılmadığı sürece, çoğalmalarının önüne geçilemez. Bu bir ekip işi. Bizleri aşıyor. Hayvanseverler olarak, yapabildiklerimizi zaten yapıyoruz. Kendi bütçelerimizle kısırlaştırma yaptırıyoruz, besleme yapıyoruz. Ama arazilerdeki yabani köpeklerin yakalanıp kısırlaştırılması bizi aşıyor. Yabani hayvanların ekiplerce yakalanıp kısırlaştırılması yapılamadıktan sonra veteriner sayısının arttırılması yeterli olmaz. Gerekli ekipmanların alınmasını ve eğitimli ekiplerle arazilerdeki yabani köpeklerin yakalanıp kısırlaştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malkara’da Abd Ve İsrail’e Tepki09 Aralık 2017 Cumartesi 13:53
  • Başkan Türel’den Metro Müjdesi09 Aralık 2017 Cumartesi 13:53
  • İzmir’de Tarım Böyle Gelişiyor09 Aralık 2017 Cumartesi 13:53
  • Ak Parti Zonguldak İl Teşkilatı’ndan, Abd’ye Kudüs Tepkisi09 Aralık 2017 Cumartesi 13:53
  • Sarıkamış’ta Kayak Sezonu Açıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 13:48
  • Erzurum’da 20 Bin Kişi Kudüs İçin Yürüdü09 Aralık 2017 Cumartesi 13:48
  • Bakan Eroğlu’ndan Kudüs Tepkisi:09 Aralık 2017 Cumartesi 13:43
  • Osbük Başkanı Kütükcü, Vali Su’yu Ziyaret Etti09 Aralık 2017 Cumartesi 13:38
  • 200 Yıllık Çilehanenin Sırrı Çözüldü09 Aralık 2017 Cumartesi 13:38
  • Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi’nde Seçim Heyecanı09 Aralık 2017 Cumartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti