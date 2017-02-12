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Çeşme’nin En Eski Futbolcuları Onurlandırıldı

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Çeşme’nin En Eski Futbolcuları Onurlandırıldı
Çeşme Belediyespor, Çeşme sahasında top koşturmuş eski futbolcuları için özel tören düzenleyerek kendilerini onurlandırdı.

Çeşme Belediyespor, Çeşme sahasında top koşturmuş eski futbolcuları için özel tören düzenleyerek kendilerini onurlandırdı.

Çeşme Belediyespor, İzmirspor karşılaşması öncesinde özel bir tören düzenleyerek Çeşmespor'da 2 yıl ve üzeri forma giymiş, 50 yaş üzeri 65 oyuncusuna onur belgesi ve plaket verdi. Özel törende bir yandan sevinç yaşanırken, Çeşmespor'un eski sporcularından Tokmak Hasan lakaplı Hasan Tekin Çelebi'nin aynı saatlerdeki cenaze töreninin hüznü yaşandı. Tokmak Hasan, yıllarca top koşturduğu ve çok sevdiği Çeşmespor'un kendisi için hazırladığı onur belgesi ve plaketini alamadı. Çeşmespor'un çok yaşlı eski futbolcularından bazıları, Çeşme Belediyesi görevlileri tarafından evlerinden alınarak getirildi. Evinden alınarak törene getirilen Çeşmespor'un en yaşlı eski sporcusu 84 yaşındaki Ferdi Kabak'ın oldukça duygulandığı gözlendi. Ferdi Kabak, 1948-1959 yılları arasında Çeşmespor'da oynadığını belirterek, ayağının çıkması sonucunda futbolu bırakmak zorunda kaldığını anlattı.

"Tokmak Hasan'ın acısını yaşıyoruz"

Çeşme'nin gururu olan eski futbolcular için düzenlenen vefa töreninde bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, "Eski futbolcu ağabeylerimin hepsini yakından tanıyorum. İyi ki varlar, iyi ki buradalar. Ama bir yandan da hüzün duyuyoruz. Aramızdan ayrılan Tokmak Hasan'ın acısını da yaşıyoruz. Onunla güzel yıllar geçirmiştim. Ruhu şadolsun, mekanı cennet olsun. Bu vefa törenini düzenlediği için Çeşme Belediyespor yöneticilerine ve Çeşme'nin gururu olan sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün de, Çeşmespor'a emeği geçmiş eski futbolcuları bir arada gördüğü için çok duygulandığını vurgulayarak, "Ama ne yazık ki, bizi üzen bir olay da dün gerçekleşti. Tokmak Hasan lakabıyla tanınan Hasan Tekin Çelebi ağabeyimizi maalesef kaybettik. Onun kederli ailesine ve Çeşme Belediyespor camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şadolsun" dedi.

"Mücadele edeceğiz"

Çeşme Belediyespor'un yönetimine seçildikleri günden beri bugünü hayal ettiklerini belirten Gün, şunları söyledi: "Çeşitli defalar ertelemek zorunda kaldık. Sahamızın iyileştirilmesi gerekiyordu. Daha sonra da hava şartları gibi nedenlerle ertelenen bu güzel ve önemli töreni bugün gerçekleştiriyoruz. Sizlere Çeşme Belediyespor'un ulaştığı nokta hakkında da bilgi vermek istiyorum. Kulübümüz futbolun yanında birçok branşta faaliyet gösteriyor. Ayrıca çok başarılı alt yapı çalışmalarımız var. Futbol A takımında da, mücadele eden, iddialı bir takım olmaya çalıştık. Bu sene belirlediğimiz bir hedefimiz var. O hedefe ulaşmak için sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sizleri her zaman yanımızda görmek, sizlerle birlikte olmak, fikirlerinizden yararlanmak isteriz. Çeşme Belediyespor'un futbol sahasının yapımında, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın bizlere çok büyük yardımları oldu. Sahamızın yenilenmesi, çevresinin düzenlenmesi, tamamen Çeşme Belediyesi tarafından yapıldı. Bu nedenle Çeşme Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç olmak üzere, belediyemizin bütün birimlerine teşekkür ediyorum."

Çeşme’nin En Eski Futbolcuları Onurlandırıldı

Çeşme’nin En Eski Futbolcuları Onurlandırıldı

Çeşme’nin En Eski Futbolcuları Onurlandırıldı

Çeşme’nin En Eski Futbolcuları Onurlandırıldı

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