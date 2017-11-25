Cesur Köpek Kapkaçı Önledi

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bir sokak köpeği kapkaça uğramak üzere olan kadına yardım etti.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bir sokak köpeği kapkaça uğramak üzere olan kadına yardım etti.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bir sokak köpeği kapkaça uğramak üzere olan kadının imdadına yetişti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen anlarda, ellerinde market poşetleri olan kadını takip eden yeşil montlu bir kapkaççıyı fark eden sokak köpeğinin şahsın kadına yaklaşması üzerine harekete geçtiği görülüyor. Kapkaç girişiminin ardından köpek, şahsı kovalayarak olay yerinden uzaklaştırıyor. Köpeğin daha sonra kapkaçtan kurtulan kadına yöneldiği görülüyor.