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Çete Üyeleri Birbirini Dolandırmış

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Çete Üyeleri Birbirini Dolandırmış
Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 6 milyon TL parayı ele geçiren dolandırıcılık çetesi 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 6 milyon TL parayı ele geçiren dolandırıcılık çetesi 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin dolandırdıkları paraları aldığı anlar ve operasyon anı kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dolandırıcılık çetesinin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşların paralarını aldığı bilgisi edindi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, çetenin dolandırdıkları vatandaşları evlerinde FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerin parasının bulunduğunu söyleyerek kandırdığı tespit edildi.

Ayrıca vatandaşları arayan çete üyelerinin "Elinizde soyguna karışmış altın ve paralar var. Biz bunların üzerinde parmak izi çalışması yapmak istiyoruz" şeklinde konuşarak da dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Dolandırıcıların bu yöntemlerle kandırdıkları vatandaşları belirledikleri bir buluşma noktasına çağırarak para ve ziynet eşyalarını aldığı öğrenildi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri bazı çete üyelerinin Bursa ve Şanlıurfa'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler İstanbul başta olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda silah, ziynet eşyaları, çok sayıda telefon ve telefon hatları ele geçirildi. Dolandırıcıların İstanbul genelinde 52 müştekiyi dolandırarak toplam 6 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını ele geçirdiği tespit edildi.

Çete üyeleri birbirini de dolandırmış

Çete üyelerinin vatandaşlardan aldıkları paraları İbrahim U. isimli elebaşına getirdikleri öğrenildi. Vatandaşlardan aldıkları paraların miktarını elebaşına ve birbirlerine eksik söyleyen dolandırıcıların birbirlerini de dolandırdığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılık anları ve operasyon anı kamerada

Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri çete üyelerinin vatandaşlarla buluştukları noktalarda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Dolandırıcılık anlarının anbean kameralara yansıdığı görüldü. Görüntülerde buluşma noktasına gelen dolandırıcılar vatandaşlarla görüşerek paralarını alıyor.

Polis kameralarına yansıyan görüntülerde ise operasyon anları yer aldı. Görüntülerde polis ekipleri belirlenen adreslere giriyor. Ardından adresleri didik didik arayan ekipler dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraları ele geçiriyor.

Olayla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı.

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