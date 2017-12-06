Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi: Arkas: 0 - Zaksa Kedzierzyn-kozle: 3

2018 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Arkas, İzmir'de konuk ettiği Polonya'nın Zaksa Kedzierzyn-Kozle takımına 3-0 mağlup oldu.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Miklosic Sanja, Bensimon Roy
Arkas: Muhammmet x, Fromm x, Mert Matic x, Gökhan xx, Sanchez xx, Mustafa x (Burak x, Muzaffer x, Adis x, Cener x)
Zaksa Kedzierzyn-Kozle: Toniutti xxx, Buszek xx, Wisniewski xx, Bieniek xxx, Torres xxx, Deroo xxx (Zatorski xx, Jungiewicz xx)
Setler: 23-25, 28-30, 23-25
Süre: 92 dakika (31, 33, 28)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.