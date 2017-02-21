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Cev Şampiyonlar Ligi’nde Türk Derbisi

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Cev Şampiyonlar Ligi’nde Türk Derbisi
CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında VakıfBank, yarın Eczacıbaşı Vitra'yı konuk edecek.

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında VakıfBank, yarın Eczacıbaşı Vitra'yı konuk edecek.

CEV Şampiyonlar Ligi yarın Türk derbisine sahne olacak. D Grubu'nun liderlik mücadelesinde VakıfBank, saat 19.00'da başlayacak maçta Eczacıbaşı Vitra ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesi VakıfBank 11 puanla lider durumda bulunurken, Eczacıbaşı Vitra ise 10 puanla 2. sırada yer alıyor. İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı VakıfBank 3-2 kazanmıştı.

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