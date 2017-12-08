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“Çeviri Sürecinde Çevirmen Tercihleri” Konferansı Saü’de Düzenlendi

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“Çeviri Sürecinde Çevirmen Tercihleri” Konferansı Saü’de Düzenlendi
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çeviri Topluluğu ve Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü tarafından "Çeviri Sürecinde Çevirmen Tercihleri" adlı konferans...

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çeviri Topluluğu ve Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü tarafından "Çeviri Sürecinde Çevirmen Tercihleri" adlı konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa Prof. Dr. Selçuk Ünlü konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Selçuki Ünlü "Almancayı unutmamak için canlı tutmak lazım. Bunun için bol bol okumak gerekli. Türkçe, Almancayı karşılamalı. Bunun için kendi dilimize de hakim olmamız lazım. Türkçeye vakıf olmak için de bol bol okumalıyız. Türkçe iyi işlenirse çok zengin bir dil" dedi.

Çeviride çeviri yapılan dilin önemli olduğuna dikkat çeken Ünlü, "Çevirdiğiniz dil kadar kendi dilinize önem verin. Dilimiz bizim milli kimliğimizdir, Almancaya önem verdiğiniz kadar Türkçeye de önem verin, vaktiniz varken okuyun" diye konuştu.

Yeni Alman dilinin ortaya çıkışını anlatan ve Alman dili çevirisi ile ilgili tüyolar veren Prof. Dr. Ünlü SAÜ'lü öğrencilere kendi deneyimlerini anlattı. Almancadaki anlatım kuralları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Selçuk Ünlü, "Genellikle en çok yapılan hata kelimeleri çevirmeye çalışmaktır. Biz dil çevirisi değil, anlam çevirisi yapacağız. Mesela Batı'da iki olumsuz kelime cümleyi olumlu yapar. Anlam çevirisi yapmazsanız hatalar yapabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Prof. Dr. İlyas Öztürk ve D. Dr. Hüseyin Ersoy tarafından Prof. Dr. Selçuk Ünlü'ye hediye takdim edildi.

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