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Çevirmenler Kırıkkale’de Buluştu

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Çevirmenler Kırıkkale’de Buluştu
Çevirmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 11. Çeviri Çalıştayı Kırıkkale Üniversitesinde gerçekleşti.

Çevirmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 11. Çeviri Çalıştayı Kırıkkale Üniversitesinde gerçekleşti.

Çeviri ve çeviri bilim alanlarında uzman konuşmacıların katıldığı etkinlikte, açılış konuşmasını Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlhami Sığırcı "Çeviride Kalite" adlı sunumuyla yaptı. Çeviride kalitenin önemine vurgu yaparak, Avrupa EN 15038 Çeviri Standardı olan "Çeviride Kalite Yönetimi ve Çeviri Hizmeti" üzerine öğrencilere önemli bilgiler veren Prof. Dr. Sığırcı, bu çalıştayın öğrencilerin deneyimli alan uzmanlarıyla buluşması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Sığırcı'nın konuşmasının ardından Prof. Dr. Kemal Dayınlarlı, "Hukuk Çevirisi" başlıklı konuşmasında, hukuk çevirisinin önemine değinerek, bu alanda yapılan çevirilerde öğrencilerin karşılaşabileceği çeviri sorunları ve bu sorunların çözüm yollarına dair bilgiler verdi. Dayınlarlı, hukuk alanında kaleme aldığı çok sayıdaki önemli eser ve çalışmaları da hatırlatarak, dinleyicilere hukuk çevirisi konusunda aydınlatıcı bilgiler sundu.

Çeviri Çalıştayı'nın konuklarından TRT'de seslendirme yönetmeni olan Eser Çelik, "Seslendirme Çevirisi" konulu sunumuyla TRT'de yayınlanan yabancı filmlerin, belgesellerin, çizgi filmlerin çeviri, kontrol ve dublaj süreçlerini anlattı. Konuşmasının devamında dublaj çalışmaları için yapılan çevirilerden bahseden Çelik, bunun diğer yazılı çevirilerden farklı olduğunun ve metni Türkçeye aktarırken, birçok farklı ayrıntıya dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çeviri Derneği Başkanı Osman Kaya ise, "Çeviri Sektöründe Yapılanma ve Meslekleşme" başlıklı konuşmasında, çevirmenliğin meslek olarak kabul edilmesi hususunda yapılan çalışmalar, Çeviri Derneği'ne üyeliğin çevirmenlerin işbirliği ve kendi haklarını korumalarına katkısı üzerine bilgiler sundu.

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