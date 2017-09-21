Ceviz Ağacından Düşen Şahıs Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 60 yaşındaki şahıs ceviz ağacından düştü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 60 yaşındaki şahıs ceviz ağacından düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen talihsiz adam, 4 yaşındaki torununun şaşkın bakışları arasında hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çavdarlı Mahallesi Kahya Kadir Sokak'ta meydana geldi. 60 yaşındaki Hüseyin Gümüştekin, budamak için evlerinin önündeki ceviz ağacına çıktı. Gümüştekin, bastığı dalın kırılması ile yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Yerde acı içinde kıvranan Gümüştekin'i gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, başından ve omzundan yaralanan Gümüştekin'e olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adamın omzunda kırık olduğu ve müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Gümüştekin'in 4 yaşındaki torunu Beril Tanem ise sağlık ekiplerinin dedesine yaptığı müdahaleyi şaşkın gözlerle izledi.