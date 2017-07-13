Ceviz Ağacını Budarken Düşüp Öldü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Serçeler köyünde bahçesinde bulunan ceviz ağacını budamaya çıkan 68 yaşındaki Abdurraham Küçük, ağaçtan düşerek...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Serçeler köyünde bahçesinde bulunan ceviz ağacını budamaya çıkan 68 yaşındaki Abdurraham Küçük, ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında Abdurraham Küçük'ü yerde hareketsiz halde bulan köy sakinleri, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin yaptığı kontrolden sonra yaşlı adamın öldüğü tespit edildi. Ilgaz Devlet Hastanesi kaldırılan Küçük'ün cenazesi yapılan incelemelerin ardından bugün ikindi namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.