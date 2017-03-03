Ceviz Budama Teknikleri

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cevizlerin budanmasına başlanırken, yüksek verim için tekniğine uygun budamanın önemine dikkat çekildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cevizlerin budanmasına başlanırken, yüksek verim için tekniğine uygun budamanın önemine dikkat çekildi.

Terziler köyünde ceviz yetiştiriciliği yapın Faruk Balkız, budama zamanının geldiğini belirterek, "Ceviz ağaçları zamanında budanmayınca gereğinden fazla gelişiyor, bu da ileride budamayı, ilaçlamayı ve meyve verimini menfi etkiliyor . Daha çok mahsul için ceviz ağacının orta derecede büyütülmesi ve sonra büyüme hızı yavaşlatılarak verime yatırılması gerekiyor" dedi.

Ceviz ağaçlarının bir anda yapılan şiddetli budamayı sevmediğini anlatan Faruk Balkız, "Budamaya aşılı fidan henüz dikim safhasında iken başlanması gerekir. Göz budamasında dalların gövdeye geniş açı yapmaları sağlanır. Şekil budamasında dengeli bir taç oluşturulur. Ürün budamasında meyve verimi ve kalitesi artırılır. Bakım budamasında kuru dallar kesilerek ağacın sağlıklı ve uzun ömürlü olması sağlanır. Kkış ve yaz aylarında olmak üzere iki budama yapılır. Kış budaması için ceviz ağacının dinlenme dönemine girmesi beklenir. Yaprak dökümünü takiben, ilkbaharda ağacın uyandığı sürgün zamanına kadar budama yapılabilir. Ancak kışın sert geçtiği iklimlerde, sert donlardan önce budama yapılması tavsiye edilmez. Yaz budamasında ana ya da yan dallara kesme işlemi uygulanmaz. Bu dönemde sürgün seyreltme, eğme, bükme ve uç alma gibi şekil vermeye yönelik budama işlemleri uygulanır. Temel amaç ağacın dallarına açı vererek, taç gelişimini yönlendirmektir. Yaz budaması için en uygun zaman ilkbahardaki gelişme dönemi sonundaki aylardır. Bu aylarda sürgünler odunlaşmaya başlar ve şekil verilebilecek olgunluğa erişir. Ceviz budamaya karşı hassas bir ağaç olup, strese girebilir. Sert budamalardan kaçınılması gerekir" diye bilgi verdi.