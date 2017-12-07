Çevre Bakanı Özhaseki: "Ortadoğu’ya Yeni Bir Bomba Atılıyor Adeta"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin, "Trump'ın yaptığı iş hepimizi derinden...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin, "Trump'ın yaptığı iş hepimizi derinden yaralıyor. Ortadoğu'ya yeni bir bomba atılıyor adeta. Tamam onları konuşacağız, tepkimizi vereceğiz, müthiş bir refleks göstereceğiz ayrı bir şey ancak burada biz kendi işimizi de yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kızılcahamam'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile DASK arasındaki iş birliğinin tanıtım toplantısında konuştu. Dünyada bin bir türlü zorluk yaşandığını ve yakın coğrafyadaki bu zorlukları Türkiye'nin birebir yaşadığını belirten Bakan Özhaseki, bir taraftan PKK ile bir taraftan FETÖ denen bela ile savaşıldığını aktardı. Özhaseki, "Dışarıda devasa işler var. Olabilir, onlara takılıp kalmayacağız. İşte Trump'ın yaptığı iş hepimizi derinden yaralıyor. Ortadoğu'ya yeni bir bomba atılıyor adeta. Tamam onları konuşacağız, tepkimizi vereceğiz, müthiş bir refleks göstereceğiz ayrı bir şey ancak burada biz kendi işimizi de yapacağız" dedi.

Toplantıya katılan il müdürlerine de uyarılarda bulunan Özhaseki, "İnisiyatif kullanın. İkide bir bakanlığa dönüp "Ne yapacağız?" diye sormayın. Vicdanınıza uyan işi yapın. Sadece kamuoyunu meşgul eden, siyaseten bir sonuç doğuracak ve şehir dengeleri noktasında sıkıntıya sokacak varsa onları bakanlığa sorun. Çözüm odaklı olun, yatırımcılara yol gösterin. Çevreyi kirletenlere karşı en şiddetli cezaları yazın" diye konuştu.