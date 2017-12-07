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Çevre Ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Kızılcahamam’a Geldi

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Çevre Ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Kızılcahamam’a Geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kızılcahamam'da düzenlenecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-DASK işbirliği tanıtım toplantısına katılmak...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kızılcahamam'da düzenlenecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-DASK işbirliği tanıtım toplantısına katılmak için Kızılcahamam'a geldi.

Kızılcahamam Eliz Otel'e gelen Bakan Mehmet Özhaseki'yi bugün akşam saatlerinde Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve paritilier karşıladı.

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