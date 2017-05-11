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Çevreci Büyüknohutçu Çiftinin Katil Zanlısı Olayı Soğukkanlılıkla Anlattı

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Çevreci Büyüknohutçu Çiftinin Katil Zanlısı Olayı Soğukkanlılıkla Anlattı
Antalya'nın Finike ilçesinde Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan cinayet zanlısı Ali Y.'ye olay yerinde tatbikat...

Antalya'nın Finike ilçesinde Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan cinayet zanlısı Ali Y.'ye olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Olayı soğukkanlılıkla anlatan Ali Y. "Öldürmek için gelmedim, para konusunda tartıştık kontrolden çıktım. Ateş edince içeriye kaçtılar. Arkalarından girdim ateş ettim. Oldu bir kere" dedi.

Finike Cumhuriyet Savcılığı ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Turunçova Mahallesi Asarönü mevkisi Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evine getirilen Ali Y., ilk olarak eve nereden geldiğini, Büyüknohutçu çifti tarafından nerede karşılandığını gösterdi. Dün akşam üzeri Büyüknohutçu çiftinin evine geldiğini söyleyen Ali Y., para nedeniyle karşılıklı atıştıklarını ve öldürmek için gelmediğini iddia etti.

Yanında getirdiği pompalı tüfeği çiftin üzerine ilk önce dışarıda sıktığını anlatan Ali Y., "Daha sonra kontrolden çıktım. Sadece para için geldim, asla öldürmek için gelmedim. Ateş edince içeriye kaçtılar. Arkalarından girdim ateş ettim. Oldu bir kere" dedi.

Evde olayı anlatan Ali Y., daha sonra jandarmaya tüfeği attığı kuyuyu gösterdi. Yaklaşık 30 dakika süren tatbikatın ardından Ali Y., Finike Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Çevreci Büyüknohutçu Çiftinin Katil Zanlısı Olayı Soğukkanlılıkla Anlattı

Çevreci Büyüknohutçu Çiftinin Katil Zanlısı Olayı Soğukkanlılıkla Anlattı

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