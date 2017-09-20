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Çevreci Çiftin Katil Zanlısının Cesedi Otopsi İçin Adli Tıp Kurumu’na Gönderildi

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Çevreci Çiftin Katil Zanlısının Cesedi Otopsi İçin Adli Tıp Kurumu’na Gönderildi
Antalya'nın Finike ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında evlerinde öldürülen çevreci Büyüknohutçu çiftinin tutuklu olduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nde intihar...

Antalya'nın Finike ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında evlerinde öldürülen çevreci Büyüknohutçu çiftinin tutuklu olduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nde intihar eden cinayet zanlısı 31 yaşındaki Ali Yamuç'un cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp morguna götürülmek üzere yola çıktı.

Antalya'da taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan çevreci Ali Ulvi Büyüknohutcu ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs'ta Finike ilçesi Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmüştü. Olayı gerçekleştiren 31 yaşındaki Ali Yamuç, Jandarma tarafından yakalanarak, sorgusunda suçunu itiraf etmişti. Yamuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı cezaevi'ne gönderilmiş daha sonra ise Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti. Tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi F-10 koğuşunda intihar ettiği sabah saat 06.35 sıralarında ekmek dağıtımı sırasında fark edildi. Bunu üzerine Alanya Cumuhriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelerin ardından cenazesi Antalya Büyükşehir Belediye Alanya Mezarlık Müdürlüğü'ne getirildi. Buradan da kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na götürülmek üzere yol çıktı.

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