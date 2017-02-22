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Çevreci Dede Yollarda Çöp Bırakmıyor

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Çevreci Dede Yollarda Çöp Bırakmıyor
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ayakkabı boyacılığı ile geçimini sağlayan 77 yaşındaki Selahattin Ünal'ın çevreye olan duyarlılığı takdir topluyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ayakkabı boyacılığı ile geçimini sağlayan 77 yaşındaki Selahattin Ünal'ın çevreye olan duyarlılığı takdir topluyor. Her gün boya yaptığı yere gelip giderken, sokaklardaki çöp ve izmaritleri toplayan Ünal, bunu severek Allah rızası için yaptığını söyledi.

Hürriyet Caddesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan Selahattin Ünal, her gün Saip Hoca Bulvarı ve Hürriyet Caddesi'ndeki çöp ve sigara izmaritine kadar ne varsa temizleyip çöp tenekelerine atıyor. Yaşlı adamın çevreye olan duyarlılığı takdir topluyor.

Selahattin Ünal, "Ben ayakkabı boyacılığı yapıyorum. İşimi yaparken, Kocacami'ye gidip namazımı kılarım. Caddelerde gelip giderken de yerdeki çöpleri toplarım. Bunu alışkanlık haline getirdim. Her gün birkaç saatimi çevre temizliğine ayırıyorum. Bunu da severek yapıyorum. Keşke herkes benim gibi duyarlı olsa. Her yer pırıl pırıl olur" dedi.

Cadde esnafı da Selahattin Ünal'ın çevre duyarlılığını takdir ettiklerini söyledi. Esnaflardan Ahmet Çandır, "Bu amcamız her sabah burada ne varsa çöp izmarit sigara hepsini toplar. Herkesin çevresine duyarlı olmasını rica ediyorum. Bu amcamız on numara bir insandır" dedi. Simitçi Ahmet Nedim Hergül de, "Selahattin amcamızı her sabah temizlik yaparken görüyorum. Her tarafı evi gibi temizliyor. Sokağı bal döksen yalanır hale getiriyor. Herkes duyarlı olmalı. Temizlik yapmalı. Bu Selahattin amcamızın hakkı ödenmez" dedi.

Çevreci Dede Yollarda Çöp Bırakmıyor

Çevreci Dede Yollarda Çöp Bırakmıyor

Çevreci Dede Yollarda Çöp Bırakmıyor

Çevreci Dede Yollarda Çöp Bırakmıyor

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