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Ceyhan Cemevi’nin Temeli 14 Mayıs’ta Atılacak

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Ceyhan Cemevi’nin Temeli 14 Mayıs’ta Atılacak
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceyhan ilçesinde bin 550 metrekare arsa üzerinde 4 katlı olarak projelendirilen cemevinin temeli 14 Mayıs Pazar günü...

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceyhan ilçesinde bin 550 metrekare arsa üzerinde 4 katlı olarak projelendirilen cemevinin temeli 14 Mayıs Pazar günü atılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Ceyhan Cemevi, Anadolu Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilecek. Cemevinin temel atma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de katılacak.

Yapılacak cemevinin yalnızca Alevi vatandaşların değil Alevi, Sünni tüm vatandaşların yararlanabileceği bir tesis olacağını belirten Başkan Sözlü, "Eşrefi mahlukata hizmetle yükümlü olarak yalnızca bugünümüze değil geçmişimize karşı sorumluluklarımız da var. Üzerinde yaşadığımız coğrafyayı kıymetlendirmek için eserler bırakmalı, yaşadığımız coğrafyada kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmeliyiz" dedi.

Yapılacak cemevinin bodrum katındaki morg ve gasilhanede cenaze hizmetleri verilecek. Zemin katta yine cenaze hizmetlerine dönük taziye odaları bulunacak, bu katta toplu yemek hizmetlerinin verilecek. Binanın birinci katında konferans salonu, 30 kişilik misafirhane ve idari birimler yer alacak. En üst kat ise cemevi olarak düzenlenecek.

Ceyhan Cemevi’nin Temeli 14 Mayıs’ta Atılacak

Ceyhan Cemevi’nin Temeli 14 Mayıs’ta Atılacak

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