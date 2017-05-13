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Ceyhun Yılmaz, Hemşireler İçin Kitabını İmzaladı

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Ceyhun Yılmaz, Hemşireler İçin Kitabını İmzaladı
Ceyhun Yılmaz, "Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen" isimli kitabını VM Medical Park Bursa Hastanesi hemşireleri için imzaladı.

Ceyhun Yılmaz, "Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen" isimli kitabını VM Medical Park Bursa Hastanesi hemşireleri için imzaladı.

VM Medical Park Bursa Hastanesi, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında komedyen Ceyhun Yılmaz'ı konuk etti. Yoğun katılımın gerçekleştiği söyleşide Yılmaz, başından geçen hikayeleri anlatarak herkesi güldürdü. Okuduğu şiirlerle büyük beğeni toplayan Yılmaz'a hastane tarafından da plaket takdim edildi.

Yılmaz, katılımcılara tek tek "Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen" imzalı kitabını takdim ederken, çekilen toplu fotoğraf karesinde ise yaptığı hareketlerle dikkat çekti.

Ceyhun Yılmaz, Hemşireler İçin Kitabını İmzaladı

Ceyhun Yılmaz, Hemşireler İçin Kitabını İmzaladı

Ceyhun Yılmaz, Hemşireler İçin Kitabını İmzaladı

Ceyhun Yılmaz, Hemşireler İçin Kitabını İmzaladı

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