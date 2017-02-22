Ceylan: “Mersin’deki Akaryakıt Depoları Yer Altına Alınmalı”

Yeraltı Doğalgaz ve Akaryakıt Depolama Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi İsmail Ceylan, Kazanlı, Karaduvar bölgesinde yoğunlaşan akaryakıt depolama tesislerinin...

Yeraltı Doğalgaz ve Akaryakıt Depolama Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi İsmail Ceylan, Kazanlı, Karaduvar bölgesinde yoğunlaşan akaryakıt depolama tesislerinin yer altına alınmasıyla Mersin'in tarımdan turizme çok geniş bir alan kazanacağını söyledi.

Yeraltı Doğalgaz ve Akaryakıt Depolama Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi ve Danışman Ceylan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 10 No'lu Akaryakıt, LPG, Madeni Yağ ve Enerji Meslek Komitesi Üyelerine yer altı akaryakıt depolaması hakkında bilgi verdi. Mevcut durumuyla akaryakıt depolarının yoğunlaştığı Karaduvar ve Kazanlı bölgesinin bombaya benzediğini kaydeden Ceylan, bu alanda bir tesiste çıkacak yangının tüm bölgeyi tehdit edeceğini belirtti. Bu nedenle depolamanın yer altına alınmasının hem sektör hem de kent güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ceylan, "Türkiye'de teknik açıdan yer altı depolamasında en uygun bölge Mersin. Bu imkanları iyi değerlendirilmeli. Depoların yer altına indirilmesiyle birlikte yeni üst yapı yatırımları için büyük bir arazi kazanımı da sağlanacak" dedi.

Yeraltı depolaması için ilk olarak tuz yataklarına ihtiyaç olduğunu anlatan Ceylan, "Mersin uygun kalitede tuz yataklarına sahip. İkincisi bu tuzu çıkartıp depolama için yer açtığınızda tuzu atabileceğiniz deniz var. Ayrıca akaryakıtı ulaştırabileceğiniz bir limana sahipsiniz. Bu nedenle Türkiye'de akaryakıtın yer altında depolamasında en uygun bölge olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Yozgat'ta tuz yatakları var ama bu tuzu atabileceğiniz bir deniz yok" ifadelerini kullandı.

"Maliyetler daha uygun"

Yer altında oksijen bulunmaması nedeniyle yanma, patlama riski bulunmadığını bu nedenle güvenli bir depolama alanı olduğunu dile getiren Ceylan, aynı zamanda büyük hacimlerle depolamaya da olanak sağlandığını ifade ederek, bundan da ticari avantajlar elde edildiğini söyledi. Yatırım maliyetlerinin de konuma bağlı olarak yer üstündeki depolama alanlarına göre 1/3'ten 1/10'a kadar değişen oranlarda daha uygun olduğunu vurgulayan Ceylan, hem güvenli hem stratejik hem ekonomik bir yatırım fırsatı olduğunun altını çizdi. Petrolün ucuz olduğu dönemlerde volümlü depolama yapılarak büyük avantajlar elde edilebileceğine dikkat çeken Ceylan, Mersin ve Adana bölgesinde doğalgaz depolamalarının yer altına inmeye başladığını, bunun akaryakıt için de kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Dünyada bu yöntemle en büyük depolamanın Amerika'da bulunduğuna işaret eden Ceylan, Avrupa'da ise en büyük depolamanın Almanya'da yapıldığı bilgisini verdi. "Almanya bir seferde 6 aylık gazını bu yöntemle depoluyor" diyen Ceylan, enerji ithalatı projeksiyonlarının uzun vadeli yapmasına rağmen bu enerjinin depolanmasına dair projeksiyon yapılmadığını kaydetti. Ceylan, yeraltı depolarının yapılmasının 10 yılı aldığını, bu nedenle vakit kaybedilmeden yapımına başlanması gerektiğini söyledi.

Böylesi bir depolamanın yer üstünü rahatlatacağını, böylece yerin hem altının hem de üstünün ticari yatırımlara açılabileceğini vurgulayan Ceylan, Kazanlı bölgesinin turizmde daha etkin kullanılabileceğini ifade etti. Ceylan, bu yıl 12-14 Nisan tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Türkiye 2. Uluslararası Yeraltı Doğalgaz Depolama Konferansı'nı bölgenin mevcut avantajları nedeniyle önümüzdeki yıl Mersin'de Yeraltı Akaryakıt Depolama Konferansı olarak düzenlemek istediklerini sözlerine ekledi.