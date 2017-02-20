Ceylan’dan Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi’ne Ziyaret

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği'ni ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği'ni ziyaret etti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, İl Başkan Yardımcısı Eyüp Arslan ve Gençlik Kolları Başkanı Burak Köse ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kooperatif Başkanı Vedat Canbek ile görüştü.

Esnafın bu ülkenin ve milletin temel taşı olduğunu dile getiren milletvekili Ceylan, AK Parti iktidarında esnalara yönelik sicil affının yanı sıra çok sayıda yasal düzenlemenin yapıldığını hatırlattı. Ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini dile getiren Ceylan, bu süreçte esnafların herhangi bir yaşamaması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

KOSGEB kanalıyla esnaflara verilen 50 bin liralık kredi desteklerinin yeniden başladığını açıklayan Ceylan, "2 katrilyonluk yeni bir bütçe ayrıldı. Peyder pey bu esnaflarımıza verilecek. Esnaf kefaletin çalışmalarını da takdirle izliyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız. Bir telefon kadarda size yakınız" dedi.

Ülkenin geleceği ve Türkiye'de bir daha darbe dönemlerinin yaşanmaması için yeni anayasa değişikliğinin şart olduğunu dile getiren Ceylan, "Parlamenter sistem artık darbe üreten bir sistem haline geldi. Tıkandı. 36 yıl sonra ekonomik ve sosyal anlamda ülkede hiçbir sorun yok iken 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. 15 Temmuz bu ülkeyi bölme ve parçalama projesiydi. Ancak milletin basiretini, vatanına ve bayrağına bağlılığı unuttular. Bu bağlılığımızı da tüm dünyaya gösterdik. Bu millet artık neyin ne olduğunu gördü. Ülkenin bekası söz konusu ise tüm renkleriyle buna karşı duruyorlar. Her türlü saldırıya karşı durdu. Bu ülkenin üniter yapısı kesinlikle korunacak. Ülkenin rejimi 1923 yılında ilan edilmiştir. Kimsenin rejim sorunu yok. Birilerinin Cumhuriyet rejimi ile bir sorunu varsa ilk bizi bulur karşısında. Yine anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilemez teklif dahi edilemez. Yine anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek isteyen varsa niyetlenen varsa yine ilk önce bizi karşısında bulur. Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından aldı. Rejimi Cumhuriyettir. Ülke laik, sosyal, hukuk devletidir. Biz bundan ödün vermeyiz, kimsede bizi bununla yargılaya polemik yapmaya kalkmasın" ifadelerini kullandı.