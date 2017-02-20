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Ceylan’dan Özer’e Ziyaret

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Ceylan’dan Özer’e Ziyaret
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, aynı zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Vekilliği görevini yürüten Bülent Ecevit Üniversitesi...

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, aynı zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Vekilliği görevini yürüten Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başlatılan, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Zonguldak'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Sendikalar Daire Başkanı Kamil Yeşilyaprak, İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Furkan Yıldız, Çalışma İş Kurumu İç Denetim Daire Başkanı Cihat Demiralp ve SGK Asgari İşçilik Daire Başkanı Ahmet Yetim, Zonguldak İş-Kur İl Müdürü Gönül Demirsu ile birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i ziyaret etti.

BEÜ Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer MYK Başkanı Adem Ceylan ve beraberindeki heyete çalışmaları ve ziyaretleri için teşekkür etti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan Bülent Ecevit Üniversitesinin başarılı çalışmalarını büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini söyledi. Bülent Ecevit Üniversitesi'nin otuz beş bin öğrencisiyle ve yapmış olduğu araştırmalar ve ürettiği hizmetlerle Zoguldak'a büyük bir değer kattığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'in yüksek öğretime önemli katkılarda bulunduğunu belirten Ceylan, Mesleki Yeterlilik Kurulu'na uzun zamandır yapmış olduğu katkılardan dolayı Rektör Özer'e teşekkür etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, MYK Başkanı Adem Ceylan'a ziyaretleri anısına Devrek Bastonu takdim etti.

Ceylan’dan Özer’e Ziyaret

Ceylan’dan Özer’e Ziyaret

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