Ceylanlar Yeni Sezon İçin Tempo Arttırdı

Şanlıurfa'nın köklü kulüplerinden olan Ceylanpınar Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Şanlıurfa'nın köklü kulüplerinden olan Ceylanpınar Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Geçen yıl Ceylanpınar'ı Süper Amatör Ligi'nde temsil eden Ceylanpınar Belediye spor 2017-2018 sezonunun hazırlıklarına başladı. Sahada ısınma ve top kapma çalışmaları ile başlayan antrenmanlar salonda son buluyor. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak olan mavi-beyazlılar, Ceylanpınar'a özlem duyulan şampiyonluğu getirmenin hesaplarını yapıyor.

Günde çift idman

Günde iki antrenman yapan Ceylanlar Belediyespor, saha da çift kale maç, top kapma, ikili mücadele gibi çalışmalarla tempo yüklüyor. Sahadaki antrenmanı bu şekilde tamamlayan Ceylanpınar temsilcisi, günün geri kalanını ise salonda geçiriyor. Teknik kadro tarafından kondisyon yüklemesi yapılan Ceylanpınar ekibi yeni sezonda hem teknik açıdan hem de kondisyon açısından güçlü olmak istiyor.

Yeni transferler de takıma katıldı

Geçen seneki güçlü kadrosuna rağmen şanssızlıktan dolayı şampiyonluk için direkten dönen Ceylanpınar Belediyespor, bu sefer işini sağlama alacak. Güçlü kadrosunu koruyan Ceylanpınar Belediyespor, takviyelerle gücüne güç kattı. Kadrosuna iki transfer katan mavi-beyazlılar, namağlup şampiyon olarak gelecek sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Ceylanpınar Belediye spor Viranşehir spor'dan Ahmet Yalazan'ı ve Yeni Harranspor'dan ise Mehmet Esen'i kadrosuna kattı.

Alt yapıya büyük önem

Güçlü kadrosunun yanı sıra Ceylanlar altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla da adından söz ettiren takımların başında yer alıyor. Teknik heyetin aktardığı bilgiye göre, Ceylanpınar ekibi bu sene de gençlere ağırlık verecek ve A takımda altyapıdan gelen oyunculardan da katılım olacak. Böylece Ceylanpınar Belediyespor mücadele ettiği Süper Amatör Liginde yaş ortalaması en düşük olan takım sıfatıyla da dikkat çekiyor.

Hedef şampiyonluk

Ceylanpınar Belediyespor Teknik Direktörü Ferhan Çelik, yaptığı açıklamada bu sene şampiyonluğa göz kırptıklarını ifade ederek, "Geçen sezon da ligin güçlü kadrolarından biri bizdeydi ancak şansızlık yakamızı bırakmadı. Bu sene ise işimizi şansa bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Mevcut kadromuzu bozmadık, kadromuza iki takviye yaptık. Yeni transferlerin yanı sıra altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularımızdan da istifade edeceğiz. Ceylanpınar daha üst liglerde temsil edilmeyi hak ediyor, ben ve öğrencilerim de bunun için elimizden geleni yapacağız. Lig 8 Ekim'de start alacak. İnşallah ilk maçımızda galip gelip lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Taraftarımızla ve ilçe halkımızla bir olup bu sene şampiyonluğa uzanacağız. Ayrıca hiç bir zaman desteğini esirgemeyen en büyük destekçimiz olan belediye başkanımız Menderes Atilla'ya da çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın destekleri olmasaydı bugün bizler bu noktada olamazdık" dedi.