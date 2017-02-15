Ceylanpınar Belediyesi Araç Filosuna 3 Yeni Araç

Ceylanpınar Belediyesi araç filosuna eklenen 2 forklift ve 1 et nakil aracı düzenlenen ilçe turunun ardından hizmete başladı.

Ceylanpınar Belediyesi araç filosuna eklenen 2 forklift ve 1 et nakil aracı düzenlenen ilçe turunun ardından hizmete başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, araç filosuna dahil edilen 3 yeni araçla daha kaliteli hizmet sunacaklarını söyledi. Araçların Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın katkı ve destekleriyle belediye bünyesine katıldığını belirten Daşkıran, "Belediyemizde kasap olarak faaliyet gösteren esnaflarımıza daha kaliteli bir hizmet vermek adına tam donanımlı bir adet et nakil aracı belediyemiz araç filosuna kazandırılmış oldu. Ayrıca yine belediyemizin kilitli parke taşı olmayan sokaklara yapmaya planladığı çalışmalar öncesi bu çalışmalara katkı sunmak amacıyla 2 adet forklift iş makinesi belediyemize kazandırılmış oldu" diye konuştu.