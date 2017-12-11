Ceylanpınar Belediyesi Satranç Takımından Bir Başarı Daha

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl Aralık ayında düzenlenen il birincilikleri turnuvaları Şanlıurfa'da da yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl Aralık ayında düzenlenen il birincilikleri turnuvaları Şanlıurfa'da da yapıldı. Ceylanpınar Belediyesi turnuvada 2 derece elde ederek yine büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa il temsilciliği tarafından organize edilen Şanlıurfa Yıldızlar Satranç il birinciliği turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Turnuvaya ilgi oldukça yoğundu. 200 sporcunun katıldığı turnuva 12 kategoride gerçekleştirildi. Bol ödüllü turnuvada her kategoride ilk 4'e giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

Ceylanpınar Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı turnuvaya 6 sporcuyla katıldı. 2 ayrı kategoride mücadele eden Ceylanpınar Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı sporcuları büyük başarılara imza attılar. 2003 Genel Kategorisinde Muhammed Yaşar Solmaz 1. ve Sultan Ferhat Ekin de ikinciliği elde ederek Antalya'da oynanacak Türkiye satranç turnuvasında oynamaya hak kazandı.

"Sınırda sınırsız başarılar"

Ceylanpınar Belediye Spor Kulübü Satranç takım antrenörü Ahmet Elgün turnuva sonrası yaptığı açıklamada elde etmiş oldukları başarı dolayısıyla mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Maçların çekişmeli geçtiğini belirten Elgün, "Sporcularıma her turnuvada olduğu gibi bu turnuvada da güvenim tamdı. Turnuvada kazandığımız ödülü takım olarak Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya götüreceğiz. Bu başarı her ne kadar takımın başarısı olsa da asıl başarının mimarisi Başkanımız Menderes Atilla'dır" dedi.